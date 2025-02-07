Samanyolu Haber /Dünya / Scholz: Trump'un Gazze planını tamamen reddediyorum /07 Şubat 2025 18:26

Scholz: Trump'un Gazze planını tamamen reddediyorum

ABD Başkanı Trump'ın "Gazze Şeridi'ni devralarak Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirme" çıkışına Almanya Başbakanı Scholz da tepki gösterdi. Scholz, Trump'ın önerisini "tamamen reddettiğini" söyledi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Donald Trump'ın Filistinlileri göç ettirip Gazze'yi devralacaklarına dair açıklamasına tepki gösterdi.

Baden-Württemberg eyaletinin Ludwigsburg kentinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde konuşan Scholz, "Başkan Trump'ın ortaya koyduklarını tamamen reddediyorum. Gazze halkını Mısır'a yerleştiremeyiz" dedi.

Ortadoğu'da gerilimin daha da artmaması gerektiğini vurgulayan Alman lider, İsrail ile bir Filistin devletinin bir arada barış içinde yaşamasının sağlanması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini belirtti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Trump, geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve bölgeyi ekonomik olarak geliştirerek "Ortadoğu'nun Rivierasına" dönüştüreceğini açıklamıştı. ABD Başkanı, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin ise bölgedeki Arap ülkelerine yerleştirilmesini önermişti. Bu açıklama uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplarken Washington yönetimi daha sonra Trump'ın çıkışını yumuşatarak Filistinlilerin bölgeden geçici olarak taşınacaklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu düşmanca bir hamle olarak görülmemeli" ifadelerini kullandı ve Trump'ın planını "cömert bir teklif" olarak nitelendirdi. Bakan, ABD'nin sadece Gazze'deki kıyı bölgesini yeniden yaşanabilir hâle getirmekle ilgilendiğini belirterek bu süreçte Filistinlilerin bölgeden ayrılmasının daha uygun olacağını ifade etti.

Scholz Trump'ın UCM'ye yaptırım kararını da eleştirdi

Almanya Başbakanı Scholz, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik yaptırımlarını da eleştirdi. Scholz, Ludwigsburg'daki konuşmasında, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanmasını doğru bulmuyorum” dedi. Tartışmaların olağan olduğunu belirten Scholz, yaptırımları ise "yanlış adım" olarak niteledi.

Scholz, UCM'nin dünya genelinde diktatörlerin baskı uygulamasını ve savaş çıkarmasını engellemeye yönelik faaliyet gösterdiğini vurgulayarak "Bu tür yaptırımlar, uluslararası adalet sistemine zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Trump, mahkemenin İsrail Başbakanı Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında savaş suçu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmasının ardından UCM'ye yönelik yaptırım kararlarını açıklamıştı. ABD ve İsrail, UCM'yi tanımıyor.

UCM geçen yıl İsrail liderlerinin yanı sıra Hamas'ın üst düzey yöneticileri hakkında da Gazze savaşında işlenen savaş suçları nedeniyle uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.
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