Scholz: Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesinde kritik bir döneme girildi

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Scholz, çatışmanın daha fazla uzatılmasının taraflar için yıkıcı sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, Ukrayna ile Rusya arasında barış müzakerelerinin hızlandırılmasının zamanının geldiğini söyledi.



Ayrıca Rusya’nın ikinci “barış zirvesine” katılımını destekleyen Scholz, bu zirvede tüm tarafların yer almasının barış süreci açısından kritik olduğunu ifade etti.



Almanya’nın Barış Çabaları



Scholz’un barış vurgusu, Almanya’nın diplomatik girişimlerini yeniden canlandırma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Berlin, Ukrayna’daki çatışmanın uzamasının yalnızca bölgedeki istikrarsızlığı artıracağını ve Avrupa’da uzun vadeli güvenlik sorunlarına yol açacağını savunuyor. Scholz, çatışmanın daha fazla uzatılmaması gerektiğini belirterek, barışın en kısa sürede sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.



Scholz’un barış çağrısı, çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine işaret ederken, Ukrayna ve Rusya arasındaki derin anlaşmazlıkların barış sürecini zorlaştırdığı gerçeğini de ortaya koyuyor.



Batılı müttefikler ve uluslararası toplum, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için Scholz’un işaret ettiği “tartışma anı”nı değerlendirirken, diplomatik çabaların yoğunlaşması bekleniyor.