Scholz ve Putin iki yıl aradan sonra ilk kez konuştu





Putin: Samimi bir görüşmeydi

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya lideri Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider son görüşmelerini Aralık 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden aylar sonra yapmıştı.Putin-Scholz arasındaki telefon konuşması yaklaşık bir saat sürdü. Hükümet kaynakları görüşmede Scholz'un Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep ettiğini açıkladı.Görüşme sonrası Berlin'den yapılan açıklamada, "Başbakan, kalıcı bir barışa ulaşılması için Rusya'yı Ukrayna ile diyaloğa başlama niyetini göstermeye çağırdı" denildi. Ayrıca, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Almanya'nın Ukrayna'yı "gerektiği sürece desteklemekteki sarsılmaz kararlılığını" yinelediği belirtildi. Görüşmede Scholz, Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna savaşına katılmalarının çatışmanın "ciddi şekilde tırmandırılması" anlamına geleceği uyarısında da bulundu.Moskova'dan yapılan açıklamada ise Putin'in, "Rusya'nın Ukrayna konusunda görüşmelere hiçbir zaman kapıyı kapatmadığını söylediği" kaydedildi. Putin bir anlaşmanın Rusya'nın "güvenlik endişelerine çözüm üretmesi ve sahadaki yeni gerçekliği yansıtması gerektiğini" vurguladı.Halihazırda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'si Rusya işgali altında.Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in görüşmeyi "detaylı ve samimi" olarak değerlendirdiği belirtilirken Rus devlet haber ajanslarına göre iki lider "irtibat halinde kalmakta" uzlaştı.Putin telefon görüşmesinde Scholz'a enerji konusunda işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını da ifade etti.Scholz Putin'i aramadan hemen önce Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Kiev hükümetinden bir kaynak, Zelenskiy'nin Scholz-Putin görüşmesine itiraz ettiğini aktardı. Buna göre Zelenskiy, "böyle bir görüşmenin yalnızca Putin'e yönelik izolasyonu azaltmaya yarayacağını, Putin'in gerçek bir barış değil sadece bir ara istediğini" söyledi.ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığı yönünde Amerikan basınında çıkan haberler üzerine Scholz, kendisinin de benzer bir adım atabileceğinin sinyalini vermişti.Geçen hafta sonu yaptığı açıklamada Putin ile diyaloğu sürdürmek istediğini ve "yakında" Ukrayna krizini görüşeceklerini söyleyen Scholz, "Bu savaşın sonsuza kadar mı devam edeceğini yoksa bitirmenin bir yolu olup olmadığını görmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.Almanya Başbakanı 2022'de Putin ile yaptığı son görüşmesinde de Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep etmişti.