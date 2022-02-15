Samanyolu Haber /Dünya / Scholz ve Putin Ukrayna krizini görüşecek /15 Şubat 2022 15:29

Scholz ve Putin Ukrayna krizini görüşecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi yatıştırmak için gerçekleştirdiği temaslarına Moskova’da devam ediyor.

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Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi yatıştırmak için dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, temaslarına Moskova’da devam ediyor.

DW Türkçe'nin haberine göre Scholz Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Başbakan sıfatıyla Scholz’un Rusya’ya düzenlediği ilk ziyaret olan temasta, Almanya-Rusya ilişkilerinden ziyade Ukrayna krizinin öne çıkması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Kiev’deki temaslarında, Putin ile gerilimi yatıştırmaya yönelik bir görüşme gerçekleştireceğini belirtmiş ve Ukrayna sınırında on binlerce Rus askerinin konuşlanmasının "anlaşılabilir olmadığını" kaydetmişti. Olaf Scholz Rusya’nın olası bir işgal durumunda Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) sert tepki göreceği konusunda da uyarmıştı.   

ABD Başkanı Joe Biden, Scholz’un Washington ziyareti sırasında öngörülen yaptırımlar arasında Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının da bulunacağını belirtmiş; Scholz ise "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söylemekle yetinmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova ziyareti öncesinde "Avrupa’nın gerçekten çok ciddi bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu" vurguladı. Rusya ise Ukrayna’ya saldırmak gibi bir planı olmadığını tekrarlayarak, ABD’yi "Rusya karşıtı propaganda yürütmek ve panik yaratmaya çalışmakla" suçluyor. Moskova yönetimi son olarak yaşanan krizi çözmek amacıyla Batılı ülkelerle görüşmeleri sürdürme niyetinde olduklarının altını çizmişti. 

Putin’in NATO’dan ve ABD’den talepleri arasında ise Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması ve ABD’nin Rusya sınırındaki füze savunma sistemi projesinden vazgeçmesi bulunuyor.

NATO, Rusya’nın Ukrayna’nın ittifaka alınmaması yönündeki talebini prensipte reddetse de, Scholz Ukrayna’nın NATO’ya katılması gibi bir konunun şu anda gündemde olmadığına dikkat çekerek, Rusya’nın bu konuyu öne sürmesini eleştirdi.
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