Scholz'dan bir garip 'enflasyon' yorumu

"En ağır ekonomik kriz"





Enflasyon arttı





DW'ningöre, Alman hükümeti, sendikalar ve işverenlerle birlikte ülkedeki resesyon riskine karşı önlemler almaya hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Pazartesi günü başbakanlıkta sendika ve işveren temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda, Almanya'da artan enflasyona ve hayat pahalılığına karşı çözüm yolları ve iş birliği görüşüldü.Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Scholz, "Mevcut kriz birkaç ay içinde aşılmayacak" uyarısında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali ve pandemi nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların genel anlamda belirsizliğe yol açtığını söyleyen Scholz, "Öngörülebilir bir süre içinde bu durumun değişmeyeceğine kendimizi hazırlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Scholz, "Tarihi bir sınama ile karşı karşıyayız" ifadesini de sözlerine ekledi.Başbakan Scholz ile sendika ve işveren temsilcilerinin pazartesi günkü görüşmesi planlanan toplantılar dizisinin açılışı oldu. Toplantılarda elde edilecek sonuçların sonbaharda kamuoyuna açıklanması planlanıyor."Yaşanan krizi ancak birlikte çözümler üzerinde uzlaşarak atlatabiliriz" diyen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Scholz, "birliktelik" mesajı vermenin önemli olduğunu ifade etti.Alman İşverenler Konfederasyonu (BDA) Başkanı Rainer Dulger de basın toplantısında Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinden bu yana Almanya'nın "en ağır ekonomik ve sosyal kriz ile karşı karşıya" olduğunu söyledi. Dulger, bu krizin ancak birlikte aşılabileceğini de sözlerine ekledi. Dulger, koronavirüs pandemisi ve Ukrayna Savaşı öncesinde olduğu gibi Almanya'da sürekli ekonomik büyüme kaydetmenin de artık zor olduğunu söyledi.Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Yasmin Fahimi de, Almanya'da resesyonun önlenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, işletmelerde istikrarın ve istihdamın korunmasının önemine işaret etti.Koronavirüs pandemisi nedeniyle büyüme hızı yavaşlayan Almanya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı nedeniyle özellikle enerji fiyatlarında artış oldu. Federal İstatistik Dairesi'nin Haziran ayı verilerine göre enerjide yıllık bazda artış yüzde 38 olarak kaydedildi.Almanya'da Haziran ayında enflasyon hızında hafif bir düşüş olsa da, yıllık enflasyon 7,6 oldu. Gıda fiyatları ise yıllık bazda yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.Alman hükümeti artan enerji fiyatlarına karşı aylık 9 euro olan toplu taşıma bileti uygulaması başlatmış, ayrıca akaryakıt fiyatlarında indirim yapılmasını sağlamıştı.