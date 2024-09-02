Scholz'dan partilere çağrı: AfD ile koalisyon yapmayın

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarını güçlü bir şekilde artırarak Thüringen eyaletinde birinci, Saksonya eyaletinde ikinci gelmesinin ardından açıklama yaptı.

Eyalet seçimlerinin sonucunu "acı" diye nitelendiren Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan, siyasi partileri her iki eyalette AfD'yi içermeyecek ittifaklar kurmaya çağırdı. Scholz, "Tüm demokratik partilerin, aşırı sağcıları içermeyen istikrarlı hükümetler kurması gerekmektedir" dedi. Açıklamayı bir SPD milletvekili olarak yaptığını vurgulayan Scholz, iki eyaletteki sonuçlardan endişe duyduğunu belirterek "Ülkemiz bu sonuçlara alışamaz ve alışmamalıdır. AfD Almanya'ya zarar veriyor. Ekonomiyi zayıflatıyor, toplumu bölüyor ve ülkemizin itibarını yok ediyor" ifadelerini kullandı.Scholz'un partisi SPD'nin oyları 2019'daki seçimlere göre Thüringen'de yüzde 8,2'den yüzde 6,1'e, Saksonya'da ise yüzde 7,7'den yüzde 7,3'e düşmüştü.Seçim sonuçlarının kendi partisi SPD açısından da acı olduğunu belirten Scholz, buna rağmen partinin birliğini bozmadığını, birlik içinde iyi ve net bir seçim kampanyası yürüttüğünü söyledi. Scholz, mücadeleyi bırakmayacaklarını, sürekli olarak yeni oylar için çalışacaklarını kaydetti.