Scholz'un üyeliğe çağırdığı ülkeler arasında Türkiye yok

VOA'nıngöre, Avrupa Sosyal Demokrat Partileri’nin Berlin’de düzenlenen kongresinde konuşan Scholz, AB'nin de kendisini yenilemesi gerektiğini belirterek, "AB, genişlemeye kendisini hazırlamalı. Bunun için yapılarını ve karar alma süreçlerini modernize etmeli" şeklinde konuştu.Aday ülkelere verilen üyelik sözünün yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Almanya Başbakanı, "AB’nin genişlemesini destekliyorum" ifadesini kullandı.27 üyeli AB’nin nüfusunun 450 milyon olduğunu hatırlatan Scholz, "Üye sayısının 30 ya da 36’ya çıkmasıyla 500 milyondan fazla özgür ve eşit haklara sahip insanıyla birlik içindeki AB’nin dünyadaki gücünün artacağını" savundu. Ukrayna, Moldova, Batı Balkanlardaki ülkeler ve Gürcistan’ı isimlendirerek AB'nin Doğu Avrupa ve Balkanlara doğru büyümesinin tüm birlik için bir kazanç olacağını ifade eden Scholz, "Elbette aday ülkelerin katılım kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. Onları en iyi şekilde destekleyeceğiz" dedi.Scholz, AB’de reformların yapılmasını da isteyerek, dış politika ve mali konularda oy birliği yerine oy çoğunluğuyla kararların alınmasını talep etti ve birliğin kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almasını, askeri olarak da yeteneklerini arttırmasını istedi.Olaf Scholz, geçen yaz aylarında yaptığı açıklamalarda da, özellikle Batı Balkanlar'daki ülkelerin bir an önce üyelik süreçlerinde ilerleme olmasını istemiş, "Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, AB üyeliğine ilişkin somut müzakerelere başlamak için tüm şartları yerine getiriyor. Bu müzakereler şimdi başlamalı" diye konuşmuştu.Scholz’un Avrupa Sosyal Demokrat Partileri’nin kongresinde ve daha önce yaptığı açıklamalarda, AB’nin genişletilmesini isterken onyıllardır üyelik süreci devam eden Türkiye’den bahsetmemesi dikkat çekti.Geçen Mart ayında Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Almanya Başbakanı, Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacaklarını açıklamış, Gümrük Birliği konusunda da müzakerelerin süreceğini belirtmişti. Türkiye ve AB'nin, göç ve mülteciler konusundaki iş birliğinin de çok önemli olduğunu kaydeden Scholz, "Şu anda Ukrayna konusunda görüyoruz ki bu konular bitmiyor ve şiddet yaşandığı sürece maalesef hala insanlar göç edecek, güvenli yerler arayacak" diye konuşmuştu.