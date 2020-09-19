Kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası 7 yıldır komada olan efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata girdi. Daha önce gözünü kırparak tepki verebilen sporcu şu an sadece nefes alıp veriyor.





Michael Schumacher, 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Bu tarihten itibaren yoğun bakımda tedavi gören unutulmaz Formula 1 pilotuyla ilgili İsviçreli beyin cerrahı Erich Riederer önemli bir açıklama yaptı.





Riederer, sadece nefes alıp verebilen unutulmaz ismin tamamıyla bitkisel hayata geçtiğini bildirdi. Bugüne kadar karşındaki insanların hareketlerine gözünü kırpıp yanıt verebilen Alman pilot, bu yetisini de kaybetti.







Fransa’nın RMC kanalı, Schumacher’in tedavi süreciyle ilgili bir belgesel hazırladı. Bu belgeselde Schumacher’in son durumuna değinen beyin cerrahı Erich Riederer, “Bence Schumacher bitkisel hayatta. Uyanık, etrafında olanı görebiliyor ama yanıt veremiyor. Nefes alıyor, kalbi atıyor, muhtemelen oturabiliyor da ama hepsi bu. Bundan fazlasını yardım almadan yapabildiğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.







“Michael Schumacher; Gerçeğin Peşinde” isimli belgesele konuşan Riederer, “Beyin cerrahları, böyle durumlarda hep ‘zaman beyindir’ derler. Yani hemen harekete geçmeniz gerekir. Bence Schumacher için çok fazla beklendi. Beynin rahatlamasını beklerken geçen sürede beyin maddelerinin de yok olması olasıdır” diye konuştu.





Belgeselde Schumacher’in geçirdiği kaza sonrası Grenoble’da hastaneye kaldırılışından ilk ameliyatına, Fransa’dan İsviçre’ye nakledilişine kadar çeşitli olaylar detaylarıyla anlatıldı.