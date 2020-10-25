Schumacher'i geride bıraktı

Alman pilot Michael Schumacher'in 19 yıldır elinde bulundurduğu rekor Lewis Hamilton'a geçti.







Yarışın başlangıcında üçüncü sıraya gerileyen Hamilton, 20'nci turdan itibaren birinci sıraya yerleşti ve pozisyonunu kaybetmeden 92'nci zaferine ulaştı.





Yarışın ardından konuşan Hamilton başarıya tamamen takımı sayesinde ulaştığını belirterek, "Bugün geldiğim noktayı eskiden yalnızca hayal edebilirdim. Hepimiz aynı hedefe doğru ilerliyoruz ve başarımızın arkasında da bu var." dedi.



HAMILTON SEZONUN AÇIK ARA LİDERİ





İngiliz pilot Hamilton sezon sıralamasındaki liderliğini de pekiştirdi. Birinci sırada yer alan Hamilton'un 256 puanı bulunuyor. İkinci sırada ise 179 puanla Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas bulunuyor.





Hamilton sezonu bu şekilde tamamlarsa yedinci şampiyonluğuna ulaşacak ve Schumacher'in bu alandaki rekorunu egale edecek.





F1 sezonu önümüzdeki hafta sonu İtalya'daki Imola pistinde devam edecek.





Tarihi, zorlu ve popüler pistte 2006'dan beri ilk defa F1 yarışı düzenlenecek.