Samanyolu Haber /Spor / Schumacher'i geride bıraktı /25 Ekim 2020 22:37

Schumacher'i geride bıraktı

Lewis Hamilton bugünkü Portekiz Grand Prix'inde kazandığı birincilikle Michael Schumacher'e ait en fazla birinci olma rekorunu kırdı.

SHABER3.COM

Alman pilot Michael Schumacher'in 19 yıldır elinde bulundurduğu rekor Lewis Hamilton'a geçti.

Yarışın başlangıcında üçüncü sıraya gerileyen Hamilton, 20'nci turdan itibaren birinci sıraya yerleşti ve pozisyonunu kaybetmeden 92'nci zaferine ulaştı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton başarıya tamamen takımı sayesinde ulaştığını belirterek, "Bugün geldiğim noktayı eskiden yalnızca hayal edebilirdim. Hepimiz aynı hedefe doğru ilerliyoruz ve başarımızın arkasında da bu var." dedi.

HAMILTON SEZONUN AÇIK ARA LİDERİ

İngiliz pilot Hamilton sezon sıralamasındaki liderliğini de pekiştirdi. Birinci sırada yer alan Hamilton'un 256 puanı bulunuyor. İkinci sırada ise 179 puanla Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas bulunuyor.

Hamilton sezonu bu şekilde tamamlarsa yedinci şampiyonluğuna ulaşacak ve Schumacher'in bu alandaki rekorunu egale edecek.

F1 sezonu önümüzdeki hafta sonu İtalya'daki Imola pistinde devam edecek.

Tarihi, zorlu ve popüler pistte 2006'dan beri ilk defa F1 yarışı düzenlenecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Schumacher'i geride bıraktı Sonraki Haber >>

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Cesaret Bulaşıcıdır!

Cesaret Bulaşıcıdır!

Bazı yollar tehlikelidir!

Bazı yollar tehlikelidir!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:23:12