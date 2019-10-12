Samanyolu Haber /Gündem / DSG: Çıkış tarihini biz belirleyeceğiz /12 Ekim 2019 19:47

DSG: Çıkış tarihini biz belirleyeceğiz

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtını "işgal" diye niteleyen Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel İlişkiler Sorumlusu, "Türkiye, işgal saldırılarının tarihini belirledi; ancak çıkış tarihlerini onlar belirlemeyecek." dedi.

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Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel İlişkiler Sorumlusu Rêdûr Xelîl, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına dair basın toplantısı yaptı.

Hesekê şehrinde DSG Basın Sözcüsü Mustafa Bali'yle birlikte kameralar karşısına çıkan Xelîl harekâtı "işgal" diye niteledi. Xelîl, 200 aşkın sivilin hayatını kaybettiğini, DSG üyesi 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

"ULUSLARARASI GÜÇLERDEN PRATİK ADIM BEKLİYORUZ"

Mezopotamya Haber Ajansı'nın (MA) haberine göre Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği'nin tutumuna müteşekkir olduklarını belinten Xelîl, ancak açıklamaların Türkiye'nin saldırılarını durdurmaya yetmediğini söyledi. 

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel İlişkiler Sorumlusu Rêdûr Xelîl (sağda) basın toplantısı düzenledi.

Xelil, "Uluslararası güçlerin yaptığı açıklamalar, Türk devletinin işgal saldırılarını durdurmuyor.” diyerek, uluslararası güçlerden pratik adım beklediklerini söyledi. 

Xelîl, şu ana kadar ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Koalisyon Güçleri tarafından Türkiye'nin saldırılarının durdurmasına yönelik adım atılmadığını belirtti. 

BİNLERCE IŞİD MİLİTANI HAPİSHANELERDE

Cezaevlerinde binlerce IŞİD militanını olduğuna işaret eden Xelîl, şu ana kadar IŞİD'lilerin durumunun kontrolleri altında olduğunu, ancak savaşın böyle sürdürülmesi halinde esas görevlerinin halkı korumak olacağının altını çizdi. 

Xelîl, "Türkiye, işgal saldırılarının tarihini belirledi; ancak çıkış tarihlerini onlar belirlemeyecek." dedi. 

Resulayn'da son durum hakkında bilgi veren SDG sözcüsü Mustafa Bali, bölgenin tamamının kendi güçlerinin kontrolü altında olduğu kaydetti. 
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