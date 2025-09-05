Samanyolu Haber /Dünya / SDG Genel Komutanı Abdi ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper görüştü /05 Eylül 2025 00:15

SDG Genel Komutanı Abdi ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper görüştü

Cooper, görüşmede ABD’nin SDG'ye desteğini sürdüreceğini, IŞİD kamplarının ve IŞİD'li tutukluların bulunduğu cezaevlerinin korunmasına devam edeceklerini belirtti.

SHABER3.COM

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper, Kuzey ve Doğu Suriye ziyaretinde Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüştü.

SDG'den bir kaynağın Hawar Haber Ajansı'na (ANHA) verdiği bilgilere göre; görüşmede Amiral Cooper, ABD’nin SDG'ye desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, IŞİD kamplarının ve IŞİD'li tutukluların bulunduğu cezaevlerinin korunmasına devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca HTŞ ile yürütülen diyalogların son durumu da ele alındı. Mazlum Abdi’nin, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanması ve müzakere sürecinin sürdürülmesine bağlı olduklarını ifade ettiği, güven inşası için HTŞ'nin bazı adımlar atmasının önemine dikkat çektiği belirtildi.
