Samanyolu Haber /Gündem / SDG: Kobani çok büyük bir tehlike altında /19 Kasım 2019 20:11

SDG: Kobani çok büyük bir tehlike altında

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Mustafa Bali, Kobani’nin çok büyük bir tehlike altında olduğunu söyledi.

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Uluslararası koalisyon güçlerinin Fırat’ın doğusundan çıktığını ve Rus güçlerin bölgeye geldiğini belirten Mustafa Bali, “Suriye rejimi güçleri sınır bölgelerine yerleşti. Ama hala günlük olarak Türkiye’nin tehditleri özellikle de Kobani üzerindeki tehditler devam ediyor. Kamuoyuna açıkça belirtmek istiyorum; Kobani çok büyük bir tehlike altında. Kobani sembolik bir kenttir, IŞİD’e karşı savaş ve ilk zafer burada başladı. Türkiye bu sembolü ortadan kaldırmak istiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kobani’ye saldırıların sürdüğü dönemde “Kobani düştü, düşüyor” sözlerini hatırlayan Bali, “Bu da gösteriyor ki Erdoğan Kobani’nin düşüşünü kendisine bir zafer olarak görüyordu. Fakat Kobani halkı kazandı. Şimdi yine Kobani halkını yenmek ve IŞİD’i diriltmek ve ‘işte Kobani’yi ele geçirdik’ demek için hergün tehditlerde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası koalisyonla ortak mücadele planlarının devam ettiğini belirten Bali, “Uzun süreli planlamamız var ve IŞİD tamamıyla yenilgiye uğratılıncaya kadar, terör ortadan kaldırılıp Suriye krizine demokratik bir çözüm bulununcaya kadar da bu ortaklık devam edecek” diye konuştu.

Ancak Bali, ABD ve koalisyon güçlerinin Fırat’ın doğusu için verdiği sözleri tutmadıklarını da söyledi.

Bali, “Serekaniye ve Gire Spi’nin işgal edilmesi için Türkiye’ye yeşil ışık yaktılar. Bundan sonra bize bir söz verdiklerinde şunu hatırlayacağız; Efrin için de, Fırat’ın doğusu için de söz vermemişler miydi? diye kendimize soracağız” dedi.
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