Samanyolu Haber /Gündem / SDG'den Erdoğan'a hızlı cevap: Saldırı olursa topyekün savaş olur /05 Ekim 2019 14:04

SDG'den Erdoğan'a hızlı cevap: Saldırı olursa topyekün savaş olur

Reuters'ın haberine göre, SDG tarafından yapılan açıklamada 'Türkiye'den gelecek saldırıyı topyekün bir savaşa dönüştürmekte tereddüt edilmeyeceği' söyledi.

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Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye'nin kuzeyindeki Kürt silahlı güçleri SDG (Suriye Demokratik Güçleri), Erdoğan'ın Fırtat'ın Doğusuna operasyon açıklamalarının ardından bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada "Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerini korumak için her türlü tahrik amaçlı saldırıyı topyekün bir savaşa dönüştürmekte tereddüt etmeyeceklerini" denildi. 

Haberde, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumartesi veya Pazar günü, Suriye'de Fırat nehrinin doğusunda SDG tarafından kontrol edilen bölgeyi hedef alan hava ve kara askeri operasyonu yapacağını söyledi" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği konuşmada "Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın?" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz.
Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz.Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik."

 
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