Samanyolu Haber /Dünya / Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti /10 Kasım 2022 12:22

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

ABD’li ünlü aktör Sean Penn, iki Oscar ödülünden birini başkent Kiev’e yaptığı ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e hediye etti.

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

62 yaşındaki ünlü aktör Penn, Oscar ödülünü Ukrayna’nın Rusya’ya karşı kazandığı zaferin “inanç sembolü” ve “sembolik bir destek jesti” olarak verdiğini belirtti. Penn, “Bu sizin için. Sadece sembolik aptalca bir şey ama bunun burada olduğunu bilirsem kendimi daha iyi ve çatışmalar için yeterince güçlü hissederim” dedi.

Zelenskiy’den savaşı kazandıklarında ödülü Malibu’ya geri getirmesini de isteyen Penn, “Çünkü burada benden bir parça olduğunu bilirsem çok daha iyi hissedeceğim” ifadelerini kullandı.

Heykeli kabul eden Zelenskiy, bunun çok büyük bir onur olduğunu ve kazanana kadar heykeli saklayacağını söyledi.

İkilinin görüşmesi Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko tarafından paylaşılan bir video ile sosyal medyada paylaşıldı.

Zelenskiy daha sonra Sean Penn’e, Penn’in Ukrayna’yı destekleme konusundaki katkılarını onurlandırmak üzere Liyakat Nişanı taktı.

Penn ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada “Dünyada hayatım boyunca gurur duyacağım üç yer var: Kızımın doğduğu yer, oğlumun doğduğu yer ve burası. Teşekkür ederim” dedi.

Penn, Rus birliklerinin ülkeye girmesinin ardından Ukrayna’yı ziyaret eden ilk ünlü isimlerden biriydi ve çatışma sırasında açık şekilde Ukrayna’yı destekleyen açıklamalar yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti Sonraki Haber >>

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

İBB halka ucuz ekmek ulaştırıyor, şikayetçiyiz(!)

İBB halka ucuz ekmek ulaştırıyor, şikayetçiyiz(!)

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:38:46