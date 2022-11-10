Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

62 yaşındaki ünlü aktör Penn, Oscar ödülünü Ukrayna’nın Rusya’ya karşı kazandığı zaferin “inanç sembolü” ve “sembolik bir destek jesti” olarak verdiğini belirtti. Penn, “Bu sizin için. Sadece sembolik aptalca bir şey ama bunun burada olduğunu bilirsem kendimi daha iyi ve çatışmalar için yeterince güçlü hissederim” dedi.



Zelenskiy’den savaşı kazandıklarında ödülü Malibu’ya geri getirmesini de isteyen Penn, “Çünkü burada benden bir parça olduğunu bilirsem çok daha iyi hissedeceğim” ifadelerini kullandı.



Heykeli kabul eden Zelenskiy, bunun çok büyük bir onur olduğunu ve kazanana kadar heykeli saklayacağını söyledi.



İkilinin görüşmesi Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko tarafından paylaşılan bir video ile sosyal medyada paylaşıldı.



Zelenskiy daha sonra Sean Penn’e, Penn’in Ukrayna’yı destekleme konusundaki katkılarını onurlandırmak üzere Liyakat Nişanı taktı.



Penn ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada “Dünyada hayatım boyunca gurur duyacağım üç yer var: Kızımın doğduğu yer, oğlumun doğduğu yer ve burası. Teşekkür ederim” dedi.



Penn, Rus birliklerinin ülkeye girmesinin ardından Ukrayna’yı ziyaret eden ilk ünlü isimlerden biriydi ve çatışma sırasında açık şekilde Ukrayna’yı destekleyen açıklamalar yaptı.