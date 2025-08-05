Samanyolu Haber /Gündem / Seansı 4500 TL: Sahte diplomalı psikolog halı yıkamacı çıktı /05 Ağustos 2025 10:58

Seansı 4500 TL: Sahte diplomalı psikolog halı yıkamacı çıktı

Seans başına 4.500 TL ücret talep eden sahte diplomalı psikolog Volkan Uçak'ın daha önceden halı yıkamacı olduğu ortaya çıktı.

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Türkiye genelinde yürütülen sahte diploma ve e-imza soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 37 kişi tutuklandı.

HALI YIKAMACI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Halk TV’nin aktardığına göre, sahte diploma temin edenler arasında yer alan Abdullah Volkan Uçak’ın, Ege Üniversitesi’nden hem lisans hem de klinik yüksek lisans diploması almış gibi gösterildiği belirlendi. Ancak Uçak’ın aynı yıllarda Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olduğu tespit edildi.

TV EKRANLARINDA BOY GÖSTERDİ
İddialara göre Uçak, sahte diplomayla danışan kabul etmeye başladı ve bir seans için 4.500 TL ücret talep etti. Uçak'ın psikolog olarak tanıtıldığı bazı TV programlarında boy gösterdiği de biliniyor.

SEANS GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Uçak'ın sosyal medya ve kanallarda gerçekleştirdiği hipnoz seansının görüntüleri ortaya çıktı. Uçak, daha önce sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e de seans uyguladığı anlarla gündeme gelmişti.
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