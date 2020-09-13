Sebastian Kurz Avusturya halkını uyardı

Avrupa ülkelerinin birçoğunda korona virüsü vakalarının sayısında artış yaşanırken, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’dan ‘ikinci dalga’ açıklaması geldi. 9 milyon nüfuslu ülkede cuma-cumartesi arasındaki 24 saatte 869 yeni vaka tespit edilirken, Kurz “Şu an, ikinci dalganın başlangıcındayız” dedi. Kurz, ülkenin kısa süre içinde günde 1000 vaka seviyesine çıkacağı konusunda uyarıda bulundu.







Avusturya’daki yeni vakaların yarısından fazlasının başkent Viyana’da teşhis edildiği belirtiliyor.





Ülkede şu ana dek toplamda 750 can kaybı yaşandı, 33 binden fazla vaka tespit edildi. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle, cuma günü Avusturya’da maske takma zorunluluğu bütün dükkanları ve kamu binalarını kapsayacak şekilde genişletilmişti. Kurz bugün yaptığı açıklamada, vakaların daha da artmasının yeni önlemleri beraberinde getireceğini ama mart ayında uygulanan sıkı sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarından kaçınmak istediklerini söyledi.