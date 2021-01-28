Sebastian Vettel, Aston Martin'de

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda usta pilot Sebastian Vettel'in kısa süre içinde çok fazla saç kaybetmesi dikkati çekti.





Bazı sosyal medya kullanıcıları, Vettel'in Ferrari'de geçirdiği çalkantılı son sezona atıfta bulunarak saç kaybına stresin sebep olduğunu iddia etti.





YENİ SEZON 21 MART'TA BAŞLAYACAK





Geçen günlerde adını Aston Martin olarak değiştiren Racing Point'in fabrikasına giden Vettel'in koltuk ayarı yapılmıştı. Aston Martin, bu sırada çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.





Daha önce 4 kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Vettel'in Aston Martin'le nasıl bir performans sergileyeceği yeni F1 sezonunun en çok merak edilenleri arasında.





2021 Formula 1 sezonunun 21 Mart'ta başlaması planlanıyor.