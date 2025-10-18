Sebebi ne? Altın rekor serisinden sonra sert düştü

Günün Trend Haberleri









Altın piyasası, rekorlarla dolu bir haftanın ardından yatırımcılarını şaşırttı. Hafta boyunca yükseliş trendini sürdüren altın, cuma günü sert bir satış dalgasıyla karşılaştı.Güne 5.896 TL’den başlayan gram altın, gün içinde gelen yoğun satışların etkisiyle 5.727 TL seviyesine kadar düştü. Benzer şekilde ons altın da 4.357 dolardan 4.186 dolara gerileyerek haftayı ekside kapattı. Düştüğü yerden toparlanmaya başlayan ons altın 4 bin 253 dolarda hareketleniyor.ABD Başkanı Trump'ın Çin ile olan ticari gerginliğin üzerine olumlu konuşması piyasalarda dalgalanma yarattı. Altının onsunda sert düşüşler meydana geldi. Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın haftayı sert düşüşle kapattı.ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini belirterek, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi.Son günlerde yaşanan bu hızlı dalgalanmalar, yatırımcıların ilgisini yeniden altın piyasasına çevirdi.“Gram altın ne kadar oldu?” ve “Altın fiyatları yeniden yükselecek mi?” soruları, arama motorlarında en çok merak edilen başlıklar arasına girdi.Ekonomistler, küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve faiz beklentilerindeki değişimlerin, altın fiyatlarında bu tür ani hareketleri tetiklediğini belirtiyor.Gram Altın: Alış 5.726,53 TL – Satış 5.727,34 TLOns Altın: Alış 4.250,52 USD – Satış 4.251,12 USDÇeyrek Altın: Alış 9.947,00 TL – Satış 10.218,00 TLYarım Altın: Alış 19.895,00 TL – Satış 20.436,00 TLTam Altın: Alış 39.545,31 TL – Satış 40.333,53 TLCumhuriyet Altını: Alış 39.668,00 TL – Satış 40.685,00 TLAta Altın: Alış 40.781,10 TL – Satış 41.818,20 TL