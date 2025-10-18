Samanyolu Haber /Ekonomi / Sebebi ne? Altın rekor serisinden sonra sert düştü /18 Ekim 2025 12:22

Sebebi ne? Altın rekor serisinden sonra sert düştü

Hafta boyunca peş peşe rekor kıran altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşadı. Gram altın 5 bin 727 TL’ye, ons altın ise 4 bin 186 dolara kadar geriledi. Peki güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın piyasası, rekorlarla dolu bir haftanın ardından yatırımcılarını şaşırttı. Hafta boyunca yükseliş trendini sürdüren altın, cuma günü sert bir satış dalgasıyla karşılaştı.

Güne 5.896 TL’den başlayan gram altın, gün içinde gelen yoğun satışların etkisiyle 5.727 TL seviyesine kadar düştü. Benzer şekilde ons altın da 4.357 dolardan 4.186 dolara gerileyerek haftayı ekside kapattı. Düştüğü yerden toparlanmaya başlayan ons altın 4 bin 253 dolarda hareketleniyor.
TİCARET SAVAŞLARI BİTİYOR MU?

ABD Başkanı Trump'ın Çin ile olan ticari gerginliğin üzerine olumlu konuşması piyasalarda dalgalanma yarattı. Altının onsunda sert düşüşler meydana geldi. Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın haftayı sert düşüşle kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini belirterek, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Son günlerde yaşanan bu hızlı dalgalanmalar, yatırımcıların ilgisini yeniden altın piyasasına çevirdi.
“Gram altın ne kadar oldu?” ve “Altın fiyatları yeniden yükselecek mi?” soruları, arama motorlarında en çok merak edilen başlıklar arasına girdi.

Ekonomistler, küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve faiz beklentilerindeki değişimlerin, altın fiyatlarında bu tür ani hareketleri tetiklediğini belirtiyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON TABLO

Gram Altın: Alış 5.726,53 TL – Satış 5.727,34 TL

Ons Altın: Alış 4.250,52 USD – Satış 4.251,12 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.947,00 TL – Satış 10.218,00 TL

Yarım Altın: Alış 19.895,00 TL – Satış 20.436,00 TL

Tam Altın: Alış 39.545,31 TL – Satış 40.333,53 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 39.668,00 TL – Satış 40.685,00 TL

Ata Altın: Alış 40.781,10 TL – Satış 41.818,20 TL
