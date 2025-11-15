Samanyolu Haber /Ekonomi / Sebebi savaş hazırlığı mı? O ülke açıkladığından 10 fazla altın almış /15 Kasım 2025 20:36

Sebebi savaş hazırlığı mı? O ülke açıkladığından 10 fazla altın almış

Analistlere göre Çin, dolar bağımlılığını azaltmak için büyük miktarda altın alıyor ancak alımlarının çoğunu gizli tutuyor. Analistler, Çin’in gizli altın alımlarının resmi rakamların 10 katından fazla olabileceğini belirtiyor.

Çin’in ABD dolarına olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak büyük miktarda altın satın aldığı ancak bu alımların büyük bölümü resmi kayıtlara yansıtmadığı belirtiliyor.

Analistler, Çin'in gizli altın alımlarının resmi rakamların 10 katından fazla olabileceğini düşünüyor.

Bu durum, merkez bankalarının yoğun alımlarıyla rekor seviyelere çıkan altın piyasasında talebin kaynağını giderek daha belirsiz hale getiriyor.

25 TON RESMİ 250 TON GİZLİ

Financial Times’ta yer alan habere göre; Çin Merkez Bankası’nın bu yıl kamuoyuna açıkladığı altın alımları 25 ton seviyesinde gözüküyor ancak piyasadaki uzmanlar bu rakamların gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.

Société Générale analistleri, ticaret verilerinden yola çıkarak Çin’in toplam alımlarının bu yıl 250 tona ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu miktar, küresel merkez bankası talebinin üçte birinden fazlasına denk geliyor.

Carlyle’dan Jeff Currie, Çin’in altın alımlarını dolar bağımlılığını azaltma amacıyla yaptığını ve altın alımlarını izleminin mümkün olmadığını belirtiyor.

Tüccarlar, Çin’in altın alımlarını tahmin edebilmek için İsviçre veya Güney Afrika’da üretilen ve Londra üzerinden Çin’e gönderilen ardışık seri numaralarına sahip 400 ons’luk külçelerin siparişlerini takip ediyor.

MERKEZ BANKALARI ALIMLARINI BİLDİRMİYOR

Son yıllarda merkez bankalarının güçlü alımlarıyla altın fiyatı ons başına 4 bin 300 doların üzerine çıktı. Ayrıca Dünya Altın Konseyi’ne göre ABD dışındaki küresel rezervlerde altının payı son 10 yılda yüzde 10’dan yüzde 26’ya yükseldi. Ancak bu alımların giderek daha azı IMF’ye bildiriliyor.

Dört yıl önce merkez bankası alımlarının yüzde 90’ı raporlanırken, artık bu oranın yaklaşık üçte bire düştüğü belirtiliyor. Bu durum da hem fiyat tahminlerini hem de piyasadaki şeffaflığı zorlaştırıyor.

Bazı ülkelerin siyasi nedenlerle alımlarını gizleme ihtimali de öne çıkıyor. Uzmanlar, özellikle dolar karşıtı bir rezerv aracı olarak görülen altının açıkça satın alınmasının Trump yönetimi ile ilişkileri zedeleyebileceği endişesinin etkili olduğunu belirtiyor.
00:11:31