Sebep Delta! 3. doz aşılama kesin gibi

Üçüncü doz Kovid-19 aşısının piyasaya sürülmesi, insan nüfusunun büyük bir bölümünün henüz bir doz aşı olmaması nedeniyle etik ve politik gerekçelerle tartışmalara yol açtı.







Ancak artan Delta varyantı nedeniyle birçok bilim insanı, güçlendirici olarak uygulanan üçüncü doz aşının öncelik olarak görülmesi gerektiği kanısında.





İngiltere'de geçen hafta yapılan büyük bir araştırma, varyantla enfekte olmuş tam aşılı bireylerin üst solunum yollarında bağışıklığı olmayanlar kadar yüksek virüs seviyelerine sahip olduğunu gösterdi. Bu, Delta kaynaklı çığır açan enfeksiyonları olan kişilerin de virüsü bulaştırabileceğini ve Kovid-19 pandemisini engelleme çabalarını boşa çıkarabileceğini gösteriyor.





İsrail gibi yüksek oranda aşılanmış bazı popülasyonlarda azalan antikor seviyeleri, yeni hastaneye yatışlara sebep olan dalgalarının önüne geçmek için üçüncü doz aşıyı olma çağrılarının yapılmasına sebep oldu.





La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'nün Kaliforniya'daki Enfeksiyon Hastalıkları ve Aşı Araştırmaları Merkezi'nde virolog ve profesör olan Shane Crotty, "Bilim, güçlendiricilerin işidir ve kesinlikle bu konuda yardımcı olacaklardır" dedi. Crotty, 20 Ağustos'ta katıldığı bir çevrimiçi toplantıda, tamamen aşılanmış, sağlıklı yetişkinlerde Moderna aşısının yanı sıra Pfizer ve ortağı BioNTech'den alınan güçlendirici aşıların, antikorların en yüksek seviyelere sıçramasına neden olduğunu söyledi. Crotty, bu antikorların ayrıca daha dayanıklı ve daha geniş bir SARS-CoV-2 varyantlarıyla savaşmada usta olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.







Crotty, şöyle devam etti:





"Bu, özellikle Delta ile mücadelede yardımcı olacaktır. Çin'deki araştırmacılar, varyantın virüse yakalandıktan 4 gün sonra hastalarda tespit edilebilir olduğunu saptadılar. Bu, Delta varyantının daha hızlı yayıldığını ortaya koyuyor. Delta ile enfekte olan kişilerin üst solunum yollarında diğer varyantların neden olduğu enfeksiyonlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek miktarda virüs olduğu ortaya çıktı."





Profesör Crotty, Ekstra doz aşı ile antikor seviyelerinin desteklenmesi, bağışıklık sisteminin Delta varyantını burun ve boğaza ulaştığında hızla bloke etmesini sağlayarak koronavirüsün sadece hücrelere bulaşmasını ve hastalığa neden olmasını değil, yayılmasını da durdurabileceğini belirtti.





Daha yavaş bir antikor yanıtı ise bulaşıcılığı artırabilir ve semptomları kötüleştirebilir diyen Crotty, "Bu, virüs ve bağışıklık sisteminiz arasındaki bir yarış" ifadelerini kullandı.





Crotty, şunları kaydetti:





"Virüs ne kadar hızlı çoğalırsa, antikorların bir enfeksiyonu bloke etmesi için o kadar az zaman kalır. Yine de, gecikmiş bir antikor yanıtı enfeksiyona yol açsa bile, aşı veya doğal bir enfeksiyon tarafından oluşturulan bağışıklık, sağlıklı bir kişide varyantın ciddi hastalığa neden olmasını önlemek için genellikle yeterli."