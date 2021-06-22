Samanyolu Haber /Spor / Sebep Delta Varyantı... Avrupa Şampiyonası finali İngiltere'den alınıyor! /22 Haziran 2021 12:18

Sebep Delta Varyantı... Avrupa Şampiyonası finali İngiltere'den alınıyor!

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2020'nin finalinin koronavirüsün Hint varyantı (Delta) nedeniyle Londra'dan alınmasını istedi. Berlin'de Alman Şansölye Angela Merkel ile gazetecilere açıklamalarda bulunan İtalyan Başbakan, finalin salgının hızla yayılmadığı bir ülkede oynanmasının sağlanmasını istedi.

SHABER3.COM

İngiltere pazartesi günü 10 bin 630 yeni Covid-19 vakası açıkladı. 7 hafta boyunca vaka sayısının günlük 3 binin altında olduğu ülkede mayıs sonundan beri sürekli bir artış yaşanıyor.

Bu artışın temel nedeni olarak virüsün yeni varyantı Delta gösteriliyor ve hastalığa yakalananların yüzde 90'ının bu virüs nedeniyle hastalandığı belirtiliyor.

Hindistan'dan dünyaya yayıldığı sanılan virüs türünün normal koronavirüse oranla yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

Budapeşte gündemde

İngiltere'de vaka sayısındaki artış Başbakan Boris Johnson'ın 21 Haziran için öngörülen kısıtlamaları kaldırma planını dört hafta daha ertelemesine neden oldu.

Johnson, geçen hafta EURO 2020'nin önemli maçlarını ülke dışına taşımaya sıcak baktığını ve "halk sağlığına" öncelik verdiğini söyledi.

AFP'ye konuşan UEFA'dan bazı kaynaklar ise federasyonun yarı finalleri ve finali Wembley'den, stadyumlara kapasite sınırlaması getirmeyen Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye taşımayı düşündüğünü doğruladı. İngiltere'de maçlara katılım oranı yüzde 50 ile sınırlanmış durumda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sebep Delta Varyantı... Avrupa Şampiyonası finali İngiltere'den... Sonraki Haber >>

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:09:53