Sebep Delta Varyantı... Avrupa Şampiyonası finali İngiltere'den alınıyor!

İngiltere pazartesi günü 10 bin 630 yeni Covid-19 vakası açıkladı. 7 hafta boyunca vaka sayısının günlük 3 binin altında olduğu ülkede mayıs sonundan beri sürekli bir artış yaşanıyor.







Bu artışın temel nedeni olarak virüsün yeni varyantı Delta gösteriliyor ve hastalığa yakalananların yüzde 90'ının bu virüs nedeniyle hastalandığı belirtiliyor.





Hindistan'dan dünyaya yayıldığı sanılan virüs türünün normal koronavirüse oranla yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.





Budapeşte gündemde







İngiltere'de vaka sayısındaki artış Başbakan Boris Johnson'ın 21 Haziran için öngörülen kısıtlamaları kaldırma planını dört hafta daha ertelemesine neden oldu.





Johnson, geçen hafta EURO 2020'nin önemli maçlarını ülke dışına taşımaya sıcak baktığını ve "halk sağlığına" öncelik verdiğini söyledi.





AFP'ye konuşan UEFA'dan bazı kaynaklar ise federasyonun yarı finalleri ve finali Wembley'den, stadyumlara kapasite sınırlaması getirmeyen Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye taşımayı düşündüğünü doğruladı. İngiltere'de maçlara katılım oranı yüzde 50 ile sınırlanmış durumda.