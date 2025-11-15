Samanyolu Haber /Gündem / Sebep Milli Güvenlik: İstanbul İddianamesinin yayınlandığı siteye de erişim engeli getirildi /15 Kasım 2025 10:36

Sebep Milli Güvenlik: İstanbul İddianamesinin yayınlandığı siteye de erişim engeli getirildi

İstanbul İddianamesi adlı X hesabı ve web sitesi, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması iddianamesinin ardından, 5651 sayılı Kanun gerekçesiyle erişime engellendi. Hesap, millî güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle Türkiye’den görünmez kılındı. İddianamede Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor, 2 bin 430 yıla kadar hapis talep ediliyor.

SHABER3.COM

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin ardından açılan ve iddianameyi inceleyen 'İstanbul İddianamesi' isimli X hesabı ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

'İstanbul İddianamesi' X hesabı (ist_iddianamesi) ve web sitesi, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği Engelli Web'in aktardığına göre hesap, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen İBB iddianamesi, 4 bin sayfalık büyük bir dosyadan oluşuyor.

İddianamede 23 Mart’tan bu yana tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, “suç” olarak nitelendirilen 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sebep Milli Güvenlik: İstanbul İddianamesinin yayınlandığı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:08:29