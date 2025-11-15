Sebep Milli Güvenlik: İstanbul İddianamesinin yayınlandığı siteye de erişim engeli getirildi

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin ardından açılan ve iddianameyi inceleyen 'İstanbul İddianamesi' isimli X hesabı ve internet sitesine erişim engeli getirildi.



'İstanbul İddianamesi' X hesabı (ist_iddianamesi) ve web sitesi, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.



İfade Özgürlüğü Derneği Engelli Web'in aktardığına göre hesap, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen İBB iddianamesi, 4 bin sayfalık büyük bir dosyadan oluşuyor.



İddianamede 23 Mart’tan bu yana tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, “suç” olarak nitelendirilen 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.