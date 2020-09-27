Şebnem Korur Fincancı'nın listesi kazandı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 72’nci Büyük Kongresi’nde Merkez Konsey için 481 delegeden 308’i oy kullandı. 5 oy geçersiz sayıldı.





Merkez konseyde 243 olan en çok oyu İbrahim Akkurt aldı.





Ali İhsan Ökten 242, Vedat Bulut 241 oy, Çiğdem Aslan 240, Halis Yerlikaya 238 oy, Meltem Günbeyi 237 oy, Deniz Erdoğdu 234 oy, Alican Bahadır 232 oy, Kazım Doğan Eroğulları 232 oy, Onur Naci Karahancı 230 oy, Şebnem Korur Fincancı 229 oy ile Akkurt’u takip etti.





KURULLAR İÇİN KİM, KAÇ OY ALDI?





Yüksek Onur Kurulu sonucu ise şöyle: Mehmet Sezai Berber 246 oy, Mustafa Taner Gören 245 oy, Naki Bulut 243 oy, Şeyhmus Gökalp 238 oy, Ömer Özkan Özdemir 238 oy, Irmak Saraç 242 oy, Lale Tırtıl 243 oy, Hasan Yıldıray Orhon 237 oy, Hafize Öztürk Türkmen 237 oy.





Denetleme Kurulu sonucu: Nilay Etiler Lordoğlu 250 oy, Filiz Ak Azar 243 oy, Fırat Erkmen 238 oy.





Merkez Konsey toplantısının akabinde yeni TTB Başkanı seçilecek.