Samanyolu Haber /Gündem / Şebnem Korur Fincancı'nın telefonu çalındı: Tesadüftür değil mi? /21 Mart 2022 11:08

Şebnem Korur Fincancı'nın telefonu çalındı: Tesadüftür değil mi?

Emniyet'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, suç duyurusunun sosyal medyada yayılmasından bir gün sonra telefonunun çalındığını açıkladı.

SHABER3.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı'nın 15 Mart'ta Erkam Tufan Aytav'ın internetten yaptığı yayınına katıldığı gerekçesiyle hakkında suç duyursunda bulunduğu Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı "TEM suç duyurusunun sosyal medyada paylaşılmasının ertesi günü cep telefonum çalındı. Tümüyle tesadüftür, değil mi?" dedi.

Financı'nın, Evrensel'de kaleme aldığı 'Suç duyurusu' başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

"Etkili bir GöREV eylemi sonrası TTB kapatılsın etiketi ile ortaya çıkılması, bir parti başkanının bizi suçlulaştırma söylemi, ardından Terörle Mücadele Daire Başkanlığının hakkında arama kararı bulunduğunu iddia ettiği, yargı kararı olup olmadığını da bilmediğimiz bir gazetecinin programına çıktığım için hakkımda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medyada açıklaması, istedikleri etkiyi yaratamayınca bu kez şiddete uğradığını bildiren bir meslektaşımızın olay anına ait olduğu iddia edilen ve nasıl medyaya servis edildiği, üzerinde herhangi bir oynama yapılıp yapılmadığı bilinmeyen kamera görüntüleri üzerinden meslektaşımıza destek olanlar da dahil edilerek yöneltilen ağır tehditlerle yeniden meslek örgütümüzü suçlulaştırma girişimleri birlikte ele alındığında bu kadrolu hakikat bükücülüğün bizleri haklarımız için mücadele etmekten vazgeçirmekten öte bir anlam ifade etmediğini görmekte yarar var.

Bu düşmanlaştırma çabalarına izin vermemek elimizde. Biraz nesnel bir araştırma, gerektiğinde bizlere ulaşıp sorarak... Ancak basın ne yazık ki böyle nesnel bir yaklaşımdan çoğunlukla uzak duruyor, bu suçlulaştırma ve düşmanlaştırma siyasetine kolayca teslim olabiliyor.

...

Tabii bu garip suç duyurusundan, suçlulaştırma girişimlerine, meslektaşlarımızı alenen silah görselleriyle tehdit edenlere tümü hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ben de bu köşeden duyurayım. Tarihe not düşmek için... Bitirmeden tarihe bir not daha, TEM suç duyurusunun sosyal medyada paylaşılmasının ertesi günü cep telefonum çalındı. Tümüyle tesadüftür, değil mi?

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şebnem Korur Fincancı'nın telefonu çalındı: Tesadüftür... Sonraki Haber >>

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:50:01