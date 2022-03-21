Şebnem Korur Fincancı'nın telefonu çalındı: Tesadüftür değil mi?

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Tabii bu garip suç duyurusundan, suçlulaştırma girişimlerine, meslektaşlarımızı alenen silah görselleriyle tehdit edenlere tümü hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ben de bu köşeden duyurayım. Tarihe not düşmek için... Bitirmeden tarihe bir not daha, TEM suç duyurusunun sosyal medyada paylaşılmasının ertesi günü cep telefonum çalındı. Tümüyle tesadüftür, değil mi?