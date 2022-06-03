Sebze fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü aştı

Açıklanan yeni enflasyon oranları yeni bir tartışmayı da başlatmış durumda.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yönetimi tarafından yüzde 73.50 olarak açıklanan rakamların piyasa koşullarında daha yüksek olduğu ifade ediliyor.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan ve Gülben Dikmen imzası taşıyan habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. TÜİK'e göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 73.50, aylık yüzde 2.98 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. TÜİK'e göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 73.50, aylık yüzde 2.98 arttı.





İSTİSNASIZ HER ÜRÜN ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAMLANDI





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nün paylaştığı ithal ürünler listesine bakıldığında istisnasız her ürünün fiyatı artarken 18 ürünün fiyatı yüzde 100 ve üzerinde artmış durumda.



31 Mayıs 2021'de kilosu 30 lira olan zencefil 60 TL'ye çıkarken, ikinci kalite olarak geçen muzun kilogram fiyatına yüzde 100'den fazla zam yapıldı.



2021 yılı mayıs ayının son günü İstanbul halinde kilosu 10 liradan satılan muz tam bir yıl sonra yüzde 150 zam uygulanarak 25 liradan satılıyor.



SEBZE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 100'Ü AŞTI





İBB Hal Müdürlüğü'nün paylaştığı sebze fiyat listeri arasındaki 1 yıllık fiyat farklarına bakıldığında ise TÜİK'in yüzde 73.50 olarak açıkladığı yıllık enflasyon oranının oldukça üzerinde bir fiyat artışı var.



Mutfakta sıklıkla kullanılan soğan 31 Mayıs 2021 tarihinde 2 liradan satılıyorken bir yılda yüzde 150 zamlanarak 5 liradan satılıyor.



ENAG verilerine göre, enflasyon TÜİK'in açıkladığı verilerinin oldukça üzerinde. ENAG'ın paylaştığı verilere göre yıllık enflasyon artışı yüzde 160.76 olarak gerçekleşirken aylık enflasyon yüzde 5.46 oldu.İTO tarafından 1 Haziran'da paylaşılan verilere göre ise İstanbul'un enflasyonu 24 yılın zirvesine çıkarken İstanbul'da perakende fiyatlar mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87.35 artış kaydetti.