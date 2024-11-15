Samanyolu Haber /Gündem / Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Altıncı kez hakim karşısına çıktı /15 Kasım 2024 19:45

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Altıncı kez hakim karşısına çıktı

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan, altıncı kez hakim karşısına çıktı. Savcı, Erzan'ın tutukluluğunun devamını talep etti.

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Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam edildi.

Savcı Erzan'ın tutukluluğunun devamını talep ederken, bankaya bilirkişi gönderilmesi talep edildi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, banka hakkında 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek Erzan'ın görevi boyunca faaliyetlerinin incelenmesini ve sanık Erzan'ın tutukluluk? halinin devamını talep etti.
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