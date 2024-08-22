Seçil Erzan'dan Fatih Terim hamlesi: Mahkemeye itiraz dilekçesi sunuldu

Dilekçede Erzan'ın avukatı, bu durumu asla kabul etmediklerini, savunma haklarının kısıtlandığını, Erzan ve avukatının katılımına açık ve önceki celse belirlenen duruşma gününde Terim'in ifadesinin alınmasını talep etti.





Müşteki Terim'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince talimatla ifadesi alınmıştı.





İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.





Kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" diye bilinen dolandırıcılık davasında Fatih Terim'in "müşteki" sıfatıyla ifade vermesine Seçil Erzan'ın avukatı itiraz etti.Erzan'ın avukatı Fatih Terim'in verdiği ifadeye karşı mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, kendilerinin duruşmaya katılmaları ve Terim'e soru sorulabilmesi engellenecek şekilde 20 Ağustos tarihinde Terim ve vekillerine tensip kararına aykırı kapalı bir duruşma yapıldığı belirtildi.Fatih Terim, avukatlarıyla İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında ifade vermek için Bodrum Adliyesine gitmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kâr vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyor.Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.