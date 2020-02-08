Seçildikten 7 ay sonra ilk yolsuzluk davasını açtı

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İstanbul Personel Yönetimi A.Ş. (İSPER) tarafından, İBB'ye bağlı İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (İSMEK) 25 yöneticisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 4 Şubat 2020 tarihinde suç duyurusunda bulunuldu.







Eski İSMEK Genel Koordinatörü Güven Çalışkan, genel koordinatör yardımcıları Esin Akdemir ve Kerem Köker, İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca, Fırıncılık ve Pastacılık Okulu Yöneticisi Mehmet Ali Öztel ve 20 bölge sorumlusu ile diğer sorumlular hakkında 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'zimmet' ve 'irtikâp-nüfuzu kötüye kullanma' iddiaları ile yapılan suç duyurusunda şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.





Disiplin soruşturması ile çıkarıldılar





Son günlerde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin kadın çalışanlarına hakaret ettiği iddiası ile gündeme gelen İSMEK'lerde yıllardır yaşanan yolsuzluklara ilişkin vahim iddialar bulunuyor.





Suç duyurusuna neden olan gelişme; İSPER personeli olarak gözüken İSMEK genel koordinatörü, yardımcısı ve bölge sorumlularına, haklarındaki iddialar nedeniyle şirket yönetimi tarafından başlatılan disiplin soruşturması oldu.





Disiplin soruşturmasında; en son 15 Ağustos 2016-30 Haziran 2019 arasını kapsayan dönem için açılan 36 aylık İSMEK ihalesini alan Lapis-Kare İş Ortaklığı'nın da sahibi olan Beyaz Holding'in İSMEK hizmet alım işini farklı şirketlerle üstlendiği 2002-2019 döneminde yaşananlar gözler önüne serildi.





Holdingin İBB'nin İSMEK faaliyetleri için tahsis ettiği binalarda, İBB'ye ait demirbaşları kullanarak kantinlerde çay-kahve-su satışı yaptığı, fotokopi hizmeti verdiği ve bu şekilde şirket ortaklığına menfaat temin edildiği belirlendi.





Pastacılık gibi bir takım malzeme ihtiyacının bulunduğu branşlarda malzeme gideri ve katılım ücreti olarak kurs yönetimlerince aylık para toplandığı da tespit edildi. Disiplin kurulu kararı ile yöneticilerin iş akitlerine son verildiği, kamu görevlisinin suçu bildirme yükümlülüğü kapsamında da bu suç duyurusunun yapıldığı kaydedildi.





Gelirin akıbeti açıklanmadı





Suç duyurusunda İSMEK genel koordinatörleri ve bölge sorumluları tarafından hiyerarşik bir yapı içerisinde kursiyerlerden mevzuata aykırı olarak para toplandığı, kantinlerde satış yapıldığı, tüm bu satışlardan ve toplanan paralardan elde edilen gelirlerin akıbetinin hiçbir şekilde açıklanamadığının altı çizildi.





İSMEK bünyesinde kamu kaynaklarının mevzuata aykırı olarak kullanıldığına ve bu şekilde yıllar boyunca haksız menfaat elde edildiğine dikkat çekildi. İhale şartnamesinde kursiyerlerden hiçbir şekilde para alınmayacağının kurala bağlandığına ve kurs alanlarının sadece eğitim amacıyla tahsis edildiğine vurgu yapıldı.





İSMEK ihalesini alan firmanın eğitim amacıyla kendisine tahsis edilen yerlerde kantin açamayacağı ve gelir elde edemeyeceğinin altı çizilerek buna karşın kurs yerlerinin tamamında bu satışlardan ücret temin edildiği belirtildi.





'Emekler nereye gitti?'





İSPER'e 2019 yerel seçimleri öncesinde ve sonrasında kursiyerden ve çalışanlardan çok sayıda ihbar geldiği anlatılarak bazı örnekler de sıralandı.





İSMEK eğitmeni Y.T. “2 yıl boyunca yaptığım ekmeklerin nereye gittiğini bilmeden çalıştım. Anlaşmalı olduğu tedarikçilerden alışveriş yapılması konusunda zorlandık. Okulumuzdaki kantinde üretimde yapılan ekmekler satılmaktaydı. Gelirinin nereye gittiği konusunda hiçbir fikrim olmadan 2 yıl boyunca ayda 400-450 adet ekmek üretimi yapılmaktaydı.” dedi.





Kursiyer Ş.G. ise “2017 Ağustosu'nda Spesiyal Kek Yapımı eğitimi mülakatına gittim. Yetkililer, eğitimin 150 TL katılım payı olduğunu, bu ücretin kullanılan malzeme ve önlük – şapka için alınacağını ilettiler. Teorik dersler başladığı gün, eğitmen kişi başı 400 TL ücreti bizlerden aldı. Diğer eğitimlerde olduğu gibi bu sefer de herhangi bir makbuz verilmedi.” diye konuştu.





Beyaz Holding yönetim kurulu





Suç duyurusunda adı geçen ve yıllardır farklı şirketleri ile İSMEK ihalelerini alan Beyaz Holding'in yönetimi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden oluşuyor.





Holdingin yönetiminde Deniz Feneri davası ile gündeme gelen Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan, Kanal 7 Medya Grubu Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman bulunuyor.