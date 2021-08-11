Samanyolu Haber /Politika / "Seçilmemi istemediler, 4 milyon oy boşa gitti" /11 Ağustos 2021 00:09

"Seçilmemi istemediler, 4 milyon oy boşa gitti"

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki Teke Tek programına katılan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP tarafından kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesinin istenmediğini iddia ederek, " Bunu bir plan dahilinde yapmışlar, benim seçilmemi istemediler. Türkiye'nin 13 bin sandığına CHP hiç gözlemci koymamış. 13 bin sandık. 4 milyon oy, bu 4 milyon oy boşa gitti" dedi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimleri gecesinde CHP'den istifa etmemekle hata yaptığını belirterek, "Hatam şu. 'Yazıkları olsun' diyerek O gün istifa etmeliydim. Bunu yapamadım, bugün geriye dönsem bunu kesin yapardım, acımazdım" dedi.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki Teke Tek programına katılan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Altaylı'nın 'Adam kazandı' açıklamasını hatırlatarak, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri gecesinde basına ve kamuoyuna açıklama yapmamasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

İnce, CHP'nin 13 bin sandığa gözlemci koymadığını belirterek, "Muharrem İnce aday olduğunda 81 vilayette seçime girdi. Erzurum, Konya, Şanlıurfa'da belge yoktu. Türkiye'nin 13 bin sandığına CHP hiç gözlemci koymamış. 13 bin sandık. 4 milyon oy, bu 4 milyon oy boşa gitti" dedi.

CHP'nin oy sayım sistemi için anlaştığı şirketin acemi olduğunu ve sistemin 21:30'da çöktüğünü dile getiren İnce, "Bu oyları toplayacaklar, bunu da bir şirkete vermişler. Değerlendirmek için. O şirket 1 numaralı faturasını el yazısı ile kesmiş. Bu kadar acemilik. Sandıkları ben korumayacağım ki, sandık işinden banane. Sandık işine partiyi yönetenler bakar. Cumhurbaşkanı adayı korusa korusa bir sandık korur, 88 bin sandık var. Parti koruyacak bunu. 13 bin sandığa gözlemci koymamış, acemi bir şirkete vermiş saat 21:30'da şirketin sistemi çökmüş, ben bir oteldeyim. Peki neden oteldesin. Bunları 50 kere anlattım. Şundan dolayı otele gittim. Biz dedik ki 'seçim ikinci tura kalacak' O yüzden bu partinin rozetini çıkardım, Türk bayrağı rozetini taktım. Dolayısıyla bir otelde seyredelim ki dedik, ikinci tura kalacağı için partiden açıklama yapmayalım. Çünkü ikinci tura oynuyoruz her partiden oy isteyeceğiz. Onun için oteldeyiz. Engin Altay yanımda. 50 kişiyiz, Ankara'dayız. Arıyoruz "ne oluyor" diye. 'Kalıyor mu ikinci tura?' Cevap veren yok." diye konuştu.

İnce o gece istifa etmemesinin hata olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Hatam şu. Kameralar eşliğinde CHP Genel Merkezi'ne gitmeliydim. İçeri girmeliydim, sonucu verin bakalım bana. Veremeyeceklerdi, sistem çökmüş. Dışarı çıkıp, "Arkadaşlar oylarıma sahip çıkamadılar, yazıklar olsun bunlara, bilmiyorum kaldı mı kalmadı mı?" demeli, bunu yapmalıydım. O gün istifa etmeliydim. Bunu yapamadım, bugün geriye dönsem bunu kesin yapardım, acımazdım. Bunu bir plan dahilinde yapmışlar, benim seçilmemi istemediler. Adım gibi eminim, oy vermediklerine inanıyorum. Afişlerimi göndermediler. Pek çok ilde afişim asılmadı. Kemal Bey'i astılar beni asmadılar.

© Sputnik

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