Seçilmiş başkanlara şok muamele! ‘Düşman hukuku’ tepkisi çığ gibi büyüyor













Gözaltında Kimler Var?













Özgür Çelik'ten tepki: Darbe dönemlerini yansıtan bir görüntü





CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.







"İTİBAR SUİKASTI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"



Çelik, servis edilen görüntülere tepki göstererek, "Etrafından kolluk, çevik kuvvet görevlileri, halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanları tek sıraya dizilmiş vaziyette, sanki 1. Dünya Savaşı dönemindeyiz, sanki savaş suçluları, esirler bir yerden bir yere götürülüyor gibi görüntülerle adliyeye getirildiler" dedi.



"Bu görüntüleri kim servis etti? Anadolu Ajansı" diyen Çelik, şöyle devam etti: "Kim bu Anadolu Ajansı? Seçim dönemlerinde seçimi manipüle eden Anadolu Ajansı, şimdi de bu siyasallaşmış yargının operasyonlarının görüntülerini kamuoyuna servis eden, iftiraların, karalamaları servis eden Anadolu Ajansı bir görüntü servis etti. Sanki savaş döneminde esir suçlusu bu insanlar. Sanki Nazi toplama kampı burası. Darbe dönemlerini yansıtan bir görüntü."



"Bir itibar suikastıyla karşı karşıyayız" vurgusunu yapan Çelik, "Belediye başkanlarımızın itibarını zedelemeye çalışıyorlar bu görüntülerle, bu görüntülerle CHP'nin itibarını zedelemeye çalışıyorlar. Sanki bu insanları suçluymuş gibi gösteriyorlar, etrafında o kadar polis tek sıra, esirmiş gibi görüntüler" ifadelerini kullandı.





AKP’li Tayyar’dan da Tepki Geldi

Görüntülere yalnızca muhalefetten değil, Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar’dan da itiraz geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Haklarında isnat edilen suçlama ne kadar ağır olursa olsun, bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesi veya servis edilmesi yeni Türkiye’ye yakışmadı” ifadelerini kullandı.





AKP yargısının İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan operasyonları hız kesmeden devam ediyor.Geçtiğimiz hafta sonu İBB soruşturmasında gözaltına alınan İstanbul ve Adana’dan belediye başkanları, siyasetçiler ve bürokratlar adliyeye sevk edilirken tek sıraya dizildi, kollarında polislerle yürüdükleri anlar için medyaya görüntü verildi. Kamuoyunda büyük eleştiri gören görüntülere ilk tepki CHP’den geldi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sabah saatlerinde sağlık kontrolüne götürülen belediye başkanları ve bürokratların “savaş suçlusu” gibi gösterilmesini sert ifadelerle eleştirdi. Bulut, “Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde böylesine açık bir düşman hukuku uygulanmadı. Unutulmasın: Hukuk bir gün herkese lazım olacak” dedi.Gözaltına alınan isimler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM Üyesi Baki Aydöner ve eski milletvekili Aykut Erdoğdu da bulunuyor.Gözaltına alınan 38 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından ifade işlemleri için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiler.CHP’li Burhanettin Bulut, söz konusu görüntülerin “itibarsızlaştırma” amacıyla servis edildiğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:“Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını ve ülkesine hizmet eden bürokratları savaş suçlusu gibi hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışan bu utanç verici görüntüleri servis edenler hukuku, adaleti, masumiyet karinesini ayaklar altına alıyor.”Servis edilen görüntüler, 2009’daki Diyarbakır merkezli KCK operasyonlarında gözaltına alınan belediye başkanlarının toplu halde yürütülmesini hatırlattı. CHP cephesi ve birçok sosyal medya kullanıcısı, bu uygulamanın sistematik bir itibarsızlaştırma yöntemi olduğunu savundu.