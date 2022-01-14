Seçim anketi: Cumhur İttifakı’nda erime devam ediyor, fark 6 puana çıktı









Koronos34.news'ingöre, İktidarın son aylarda ekonomik krizi durdurmak için attığı adımların oylarına nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi’nin anketi Cumhur İttifakı’nın aralık ayında puan kaybettiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 26.9’u bu pazar seçim olsa AKP’ye oy vereceğini bildirdi.Yöneylem Sosyal Araştırma’nın, 26 bölgede, 230 noktada 2 bin 2 panelistle aralık ayında gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasına göre, “Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna, yüzde 26’9 AKP, yüzde 26,3’ü CHP, yüzde 10,4’ü İYİ Parti, yüzde 8,2’si HDP, yüzde 4,7’si ise MHP yanıtını verdi.Birgün’ün aktardığına göre DEVA Partisi yüzde 1,4, Saadet Partisi yüzde 0,8, Gelecek Partisi ise yüzde 0,3’te kaldı.Ankete katılanların yüzde 10,4’ü kararsız olduğunu söylerken yüzde 7,1’i ise oy kullanmayacağını ifade etti. Aralık ayı itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın 6 puan önünde yer aldı. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Millet İttifakı yüzde 40,8, Cumhur İttifakı yüzde 34,8 oy oranına ulaşabildi.Kamuoyu yoklamasında, seçmenlere erken seçim isteyip, istemedikleri de soruldu. Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 55, erken seçimi gereksiz bulanların oranı ise yüzde 41’de kaldı. Yüzde 4’lük kesim ise tercih belirtmedi. Ankete katılanlara, ülkenin en acil çözüm bekleyen sorunu da soruldu. Bu soruya açık arayla ekonomik kriz yanıtı verildi. İşsizlik, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, ücretlerin yetersizliği, dile getirilen sorunlar arasında sıralandı. Bu sorunları, tüm parti seçmenleri dile getirdi.Araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 74’ü Türkiye’nin geçen yıla göre daha kötü bir durumda olduğunu bildirdi. Seçmenlerin yüzde 58’i ülkenin önümüzdeki yıl içinde daha da kötüye gideceğini ifade etti. Gelecek yılın daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 21’de kaldı.“Sizce iktidarın yürürlüğe koyduğu yeni ekonomik model ve son düzenlemeler vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermek için yeterli olacak mıdır?” şeklinde soruya, 73,2’lik kesim yeni ekonomi politikalarının sorunları çözmeye yeteceğini düşünmediğini ifade etti.Anketin diğer çarpıcı sonuçları şöyle: Ankete katılan seçmenlerin yüzde 61’i “Türkiye kötü yönetiliyor”, yüzde 25’i “iyi yönetiliyor” dedi. Kötü yönetim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilendirildi. Erdoğan’a önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde “asla oy vermem” diyenler, yüzde 56,4 seviyesinde ölçüldü.