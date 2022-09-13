Seçim anketi sonuçlarını ele aldı: O isim, Erdoğan'ı açık ara geçiyor!

MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, konuk olduğu programda son seçim anketi sonuçlarını ele aldı. Sencar, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 15 puan önünde olduğunu iddia etti.





Muhalefetin adayı henüz netlik kazanmazken kulislerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkıyor.





"AÇIK ARA HERKESİ GEÇİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerden 'kasti' olarak birinci çıkarıldığı yönündeki iddialara yanıt veren Sencar, "Bizim cumhurbaşkanı ölçümlerinde başından beri Mansur Yavaş, açık ara herkesin önünde. Onu hemen yakın Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener oldukça gerisinde. Bunu insanlar Mansur Yavaş'a özel bir şey yaptığımız şeklinde algılıyorlar. Benim Mansur Yavaş ile bir gönül ilişkim yok" dedi.



