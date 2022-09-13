Samanyolu Haber /Gündem / Seçim anketi sonuçlarını ele aldı: O isim, Erdoğan'ı açık ara geçiyor! /13 Eylül 2022 09:07

Seçim anketi sonuçlarını ele aldı: O isim, Erdoğan'ı açık ara geçiyor!

MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, son seçim anketi sonuçlarını aktardı ve Mansur Yavaş'ın Erdoğan'ın önünde olduğunu söyledi.

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MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, konuk olduğu programda son seçim anketi sonuçlarını ele aldı. Sencar, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 15 puan önünde olduğunu iddia etti. 

Muhalefetin adayı henüz netlik kazanmazken kulislerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkıyor.

"AÇIK ARA HERKESİ GEÇİYOR"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerden 'kasti' olarak birinci çıkarıldığı yönündeki iddialara yanıt veren Sencar, "Bizim cumhurbaşkanı ölçümlerinde başından beri Mansur Yavaş, açık ara herkesin önünde. Onu hemen yakın Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener oldukça gerisinde. Bunu insanlar Mansur Yavaş'a özel bir şey yaptığımız şeklinde algılıyorlar. Benim Mansur Yavaş ile bir gönül ilişkim yok" dedi.

"MANSUR YAVAŞ 15 PUAN ÖNDE"
Sencar, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme geldiğinde beri soruyoruz. Şimdiye kadar Mansur Yavaş'ı geçen kimse yok. Erdoğan dahil. Erdoğan mı Mansur mu diye sorduğumuzda 15 puanla Mansur önde çıkıyor" ifadelerini kullandı.
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