Seçim barajına MHP ayarı





"Gelelim AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen görüşmelerle ortaya çıkan sahadaki duruma" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:





"AK Parti’nin üzerinde çalıştığı siyasi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin hazırlık MHP ile arasında birkaç kez gidip geldi…





Bu süreçte iki partinin üzerinde tam uzlaşı sağladığı iki konu var; biri seçim barajı, TBMM’de grup kuran partilerin seçime katılma hakkı…





İYİ Parti’nin seçime katılma sürecinde yaşandığı gibi, Türkiye’nin yarısında örgütünü oluşturmadan sadece TBMM’de grup kurarak seçime giremeyecek...





'Doğal baraj oluştu'





Üzerinde uzlaşılan ikinci konu, baraj meselesine gelince…





Erdoğan, 'Bunun altında bir şey olur mu?' diyerek yüzde 7’nin altında da olabileceği sinyalini vermişti.









Neden de 'siyasi partilerin birlikte veya tek başına %5 oy alması halinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına Anayasa ile sahip olması...'





Doğal barajın zaten Anayasa ile oluştuğu, dolayısıyla %5 olmasının kendileri açısından da fayda getireceğine dikkat çekiliyor.





'Yüzde 5'in faydası'





Fayda olarak gördükleri de yeni kurulan iki partinin DEVA ve Gelecek’in durumu…





İki partinin oylarının %5’e yakın olması durumunda Millet İttifakı içinde pazarlık şanslarının yükseleceğine dikkat çekiliyor…





İYİ Partililere göre iktidara yakın kamuoyu araştırma şirketlerinin bir süredir DEVA Partisi’ni %4-5 bandında gösteriyor olmasının gerisinde de bu yatıyor.





Dolayısıyla yüzde 5 baraj üzerinde uzlaşıldığı kayda geçiriliyor.





'Dar ve daraltılmış olmaz'





Kanunun TBMM’ye gelecek ay açıldığı anda gelmesi için çaba gösteriliyor ve Ekim ayı içinde çıkmasına yönelik gayret seziliyor.





Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Daraltma yok, baraj %5' başlıklı yazısında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim barajıyla ilgili yaptığı "MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak %7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu, olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil" açıklamasını hatırlattı.Düzenleme ile TBMM’de grup kuran partiler seçime doğrudan katılma hakkını bundan böyle elde edemeyecek.Ancak kurulmuş bulunan DEVA ve Gelecek Partileri örgütlenmelerini tamamlayarak seçime katılma hakkını elde etti.AK Parti ve MHP yöneticilerinin aktardığına göre rakam bir daha revize edildi ve %5 olması konusunda uzlaşı sağlandı.Yerel Seçim 2019, sandık, oy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021Bu oranın üçüncü ittifakı gündemde tutacağı için Millet İttifakı’nda kırılma yaratacağı görüşü dile getiriliyor.Dar veya daraltılmış bölge ile ilgili durum ise MHP açısından kabul edilir bulunmadı.Yaptıkları simülasyon sonucu az oy alan partilerin tamamen parlamento dışı kalacağı kanaati oluşmuş…AK Parti ve CHP’nin daha fazla oy alır hale gelmesi, Doğu ve Güneydoğu’da da HDP’nin kârlı çıkması kaygısı iletilmiş.Daraltılmış bölgenin 7 veya 9 milletvekili ile sınırlandırılmasına yönelik tekliflere de MHP kapalı…Nedeni, seçim yasalarında yapılan değişikliklerin bir yıl içinde gerçekleşen seçimde uygulanmayacak olması.Eğer Ekim ayında çıkarsa 2022 Kasım ayından itibaren yapılacak seçimde uygulanma olanağına kavuşulacak.Muhalefetin seçim için 2022’nin Kasım ayına son dönem sürekli referans vermesinin gerisinde de bu durum yatıyor."