Seçim barajının düşmesine Davutoğlu yorumu: Mühendislik çalışması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı’nın seçim barajını yüzde 7’ye indirme kararı hakkında konuştu. “Birilerinin engellenmesi için matematiksel bir dizayn yapılıyor. Davutoğlu, “Daha önce HDP’yi engellemek için hatta Refah Partisi’ni engellemek için yüzde 10 barajı getirilmişti” dedi.





Davutoğlu, “Bizim için barajın bir anlamı yok. Biz daha yüksek oy alacağımızdan eminiz. Ama onlar yaptıkları siyaset mühendisliğinin altında kalacaklar. Kim siyaset mühendisliği yaparsa onun altında kalmıştır. Bizim gücümüzü müzakere marjımızı herhangi bir siyasi denklemde azaltmaz bu” ifadelerini kullandı.





DİYARBAKIR ANNELERİ AÇIKLAMASI

HaberTürk’ten Nihal Bengisu Karaca’ya konuşan Davutoğlu, Diyarbakır Anneleri’nin çadırına gerçekleştirdiği ziyarette bir anneye “Siz de çocuğunuza sahip çıksaydınız” dediği iddiasını, “Öyle bir cümlem yok” diye yalanladı.





“Benim söylemediğim, söylemediğimi rahatlıkla ispat edilebilecek bir cümleyi ısrarla benim ağzıma yakıştırma çabası var bazı kanallarda haberlerde. Biz oraya bir acıyı paylaşmaya gitmişiz, destek beyan etmeye gitmişiz. ‘Çocuklarınıza sahip çıksaydınız’ diyecek olsam o kafada olsam destek vermeye gitmem, niye gideyim?” diye soran Davutoğlu, “Anlaşılıyor ki orada bu işi siyasallaştırmaya çalışan bir akıl var ve muhtemeldir ki talimat var” dedi.