Seçim barajıyla oynayıp vekil transferini de kaldıracaklar

AKP'ye yakın medya kuruluşlarından Türkiye gazetesindeki haberde AKP, MHP ile birlikte gündeme getirdiği seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması önerisinden sonra bu konudaki yol haritasını belirledi.







AKP yönetimi, kapsamlı bir değişiklik yerine, belli maddelerde değişiklik içeren sınırlı bir düzenleme yapılması kararı aldı.





Buna göre, yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesi konusunda henüz bir oran belirlenmedi ancak, özellikle seçime ittifak yapmadan girecek partiler için seçim barajının düşürülmesinin planlandığını dile getirdi. AKP'liler, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne de uyumlu olacak şekilde bir sistem getirmeyi hedefliyoruz. İttifak yapan partiler için zaten pratikte baraj neredeyse yok. Çünkü, barajı geçemeyecek bir parti ittifak yaparak Meclis’te temsil edilebiliyor. Seçime tek başına girecek partiler için yeni bir baraj olabilir” değerlendirmesini yaptı. Daraltılmış bölge seçim sistemi üzerinde de çalışan AKP yönetimi, bu yolla Türkiye’deki seçim çevrelerinin sayısının artırılmasını ve her bir seçim çevresinin beş milletvekillinden oluşacak şekilde belirlenmesini öngörüyor.







Milletvekilli transferine karşı da tedbir alınıyor. Bu kapsamda, siyasi partilerin seçime girme şartları arasında yer alan, ‘Meclis’te grubu bulunması’ kriterinin mevzuattan çıkarılması öngörülüyor. Böylece, bir partinin sadece seçime girmek için milletvekilli transfer etmesinin veya milletvekillerinin sadece seçime girmek için parti değiştirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.