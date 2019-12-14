Google'ın verilerine göre, "Kanada'ya taşınmak" için internet üzerinden yapılan aramaların sayısı Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti'nin genel seçim zaferinin ardından 49 kat arttı.





Independent Türkçe'nin haberine göre, ülkeyi 5 yıl daha Muhafazakarların yönetmesinden mutsuz olanlar, perşembe akşamı ilk seçim sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kendilerine alternatif bir ülke bakmaya başladı.





Kanada, Birleşik Kralık'ta internet kullanıcılarının aramalarındaki en popüler ülke olurken, Avustralya, Fransa ve İrlanda gibi ülkelerin de arama trafiğinde artış görüldü.





Yaşamak için alternatif ülke aramaları, sandıkların kapanmasından yalnızca 8 dakika sonra artmaya başladı ve cuma sabahı 08.16'da, Johnson'ın salt çoğunluğu kazanmasının resmen onaylanmasının ardından zirveyi gördü.





Kanada'ya taşınma aramalarındaki ani artış, ilk olarak oy verme verileri ve seçim kampanyalarıyla ilgili arama eğilimlerini izleyen bahis sitesi OLBG tarafından tespit edildi.





OLBG Genel Müdürü Richard Moffat, "AB referandumu sırasında bu gibi dönemleri izlemeye başladık ve benzer eğilimler gördük ama bu onları izlemeye başladığımızdan bu yana en çarpıcı olanıydı" derken, "Normalde 'Kanada'ya taşınmak' ifadesinin arama hacmi ayda yaklaşık bin 700 ya da günde 55 arama civarındadır. Bu talebe insanların akın etmesiyle birlikte ayda 83 bin 300 veya tek bir günde 2 bin 738 aramaya kadar çıkabilir" ifadelerini kullandı.