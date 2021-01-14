Samanyolu Haber /Dünya / Seçim bitti, tartışma bitmedi /14 Ocak 2021 10:34

Seçim bitti, tartışma bitmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimine dair tartışmalar bitmedi. Teksas polisi, Rachel Rodriguez isimli kadını seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla tutukladı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Teksas polisi, Rachel Rodriguez isimli kadını seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla tutukladı.

Teksas Başsavcısı Ken Paxton, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, seçim sahtekârlığı ve kanun dışı oy kullanma iddiasıyla bir kadının tutuklandığını söyledi.

Paxton'a göre, San Antonio'dan Rachel Rodriguez, 3 Kasım 2020 Başkanlık Seçimi öncesinde oy toplama ile ilgili bir videoda tespit edildi ve kanun dışı bir işlem yaptığını kabul etti.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR

Paxton'a göre Rodriguez, seçim sahtekârlığı, kanun dışı oy kullanma, insanlara postayla oy kullanmalarına kanuna aykırı şekilde yardım etme ve kanun dışı bir şekilde resmi bir oy pusulası bulundurmakla suçlanıyor. 

Rodriguez suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

KONGRE BİNASINI İŞGAL ETTİLER

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasını işgal etmişti.

Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. 

Demokrasi adına "utanç verici" işgal esnasında biri polis, 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
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