Samanyolu Haber /Gündem / Seçim bitti yıkım başladı /31 Mayıs 2023 20:58

Seçim bitti yıkım başladı

AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin başlattığı gecekondu yıkımında 84 yaşındaki bir kadın torunlarıyla birlikte sokağa atıldı. Sokağa atılan yurttaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Oyları aldın, insanların haline bak. Evi yıkar mı insan? Yazık değil mi bu insanlara?" diyerek tepki gösterdi.

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İstanbul Çekmeköy Belediyesi, Nişantepe Mahallesi'nde gecekondu mahallesinde yıkıma başladı. 84 yaşındaki Gülfidan Sepet ve torunları, eşyaları ile birlikte sokağa atıldı.

Sokağa atılan vatandaşlar, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepkilerini, “Tayyip görsün bunları. Tayyip görsün bunları. Kazandıralım onu kazandıralım… Seviniyor musun? Oyları aldın, insanların haline bak. Evi yıkar mı insan? Yazık değil mi bu insanlara? Kazandıralım onu, seçimi kazandı, 2 gün sonra evi yıktı” diyerek dile getirdi.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Foggo, paylaşımında belediyeye ve  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a seslenerek “Bu sabah 06.00 da Çekmeköy Nişantepe mahallesinde bir gecekondu yıkımı 84 yaşında Gülfidan Sepet ve torunları eşyaları ile birlikte sokağa atıldı. @Cekmekoybeltr yıktınız, insanlar şu anda sokakta kalacak, yerleri yok ne yapmayı düşünüyorsunuz @deryayanikashb sosyal vaadlerinizden” dedi.
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