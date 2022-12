Seçim bütçesi belli oldu: 2023'te hangi parti ne kadar hazine yardımı alacak?

AKP 2 milyar 187 milyon lira



CHP 1 milyar 161 milyon lira



HDP 600 milyon 71 bin lira



MHP 566 milyon 119 bin lira







İYİ Parti 510 milyon 701 bin lira





"TOPLAM TUTAR 5 MİLYAR 25 MİLYON 629 BİN TL"





Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl Hazineden ödenmek üzere o yılki genel bütçe gelirleri “(B) Cetveli” toplamının beşbinde ikisi oranında ödenek mali yıl için konulmaktadır.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, vergiyedair.com'da 2023 yılında hazine yardımı almaya hak kazanan beş siyasi partiye yurttaşların vergisiyle ödenecek tutarları paylaştı.2023 yılının seçim yılı olması nedeniyle hazine yardımı üç kat olarak uygulanacak. Bu nedenle 2023 yılında hazine yardımı almaya hak kazanan beş partiye ödenecek tutar şu şekilde olacak:Bingöl, partilerin alacağı hazine yardım tutarları ile ilgili "Tutarları topladığımızda, ödediğimiz vergilerle sadece beş siyası partiye 5 milyar 25 milyon 629 bin lira hazine yardımı yapılacaktır. Seçime giren diğer partilere ise bir kuruş bile yok. Bir nevi kartel sistemi gibi. Belli sayıdaki büyük parti yüklü yardım alırken, diğer partilerin rekabeti engellenmektedir." ifadelerini kullandı.Siyasi partilere yapılacak hazine yardımının tutarı da, bu tutarın partiler arasında ne şekilde taksim edileceği hususu da 2820 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Siyasi partilere yapılacak hazine yardımının miktarı, seçim dönemlerindeki artırımlı uygulama ve partiler arasındaki taksimine ilişkin esaslar şu şekilde:Bu ödenek, yukarıdaki fıkra gereğince Devlet yardımı yapılacak siyasi partiler arasında, bu partilerin genel seçim sonrasında Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir.Bu ödemelerin o yılki genel bütçe kanununun yürürlüğe girmesini takiben on gün içinde tamamlanması zorunludur.Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların %3’ünden fazlasını alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardım en az Devlet yardımı alan siyasi partinin ikinci fıkra gereğince almış olduğu yardım ve genel seçimlerde aldığı toplam geçerli oy esas alınarak kazandıkları oyla orantılı olarak yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak yardım bir milyon Türk Lirasından az olamaz. Bunun için her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yardım miktarları; bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez. Bu fıkra gereğince yapılacak katlı ödemeler, Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine dair kararının ilanını izleyen 10 gün içinde yapılır.