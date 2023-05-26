Samanyolu Haber /Gündem / Seçim çalışması yürüten CHP'li kadınlara saldırı /26 Mayıs 2023 23:52

Seçim çalışması yürüten CHP'li kadınlara saldırı

Denizli’nin Merkezefendi İlçesi’ne bağlı Sırakapılar Mahallesi’nde seçim çalışması yürüten ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren CHP’li kadınlar saldırıya uğradı. CHP Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal ve beraberindeki kadınlar çalışma yürüttükleri sırada bölgedeki bir esnaf "Siz teröristsiniz" diye bağırarak tepki gösterdi.

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Denizli Olay'ın haberine göre CHP’li kadınlar sözlü saldırıya tepki gösterdi. Büyüyen tartışmayı gören vatandaşlar araya girmek istedi. 4 kişi oldukları öne sürülen saldırganlar vatandaşlarla da tartıştı.

Saldırı sırasında mazbata töreninde olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı olay yerine gitti.

CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan tüm saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise şunları söyledi:

"Bugün Denizli’de hiç istemediğimiz bir olay yaşadık. Değerli kadın kollarımız çalışmalara çıktığında ellerindeki broşürleri dağıtıyorlar. Malum seçim dönemi ve çalışıyoruz.

AKP yöneticisi olduğunu bildiğimiz bir arkadaşımız maalesef kadınlarımızın önünü keserek onlara kadın olmalarına rağmen birçok hakaretler edip bağırıp oradan kovalamaya çalışmış. Bunun üzerine kadınlarımız rahatsız olmuş.

Oradan geçen sağ olsun sağduyulu vatandaşlarımız olaya müdahale etmişler. Şu anda olay polise intikal etmiş durumda. Hakkında şikayetçi olduk. Nasıl Erzurum’da yaptılarsa bu tarz saldırılarını, nasıl Trabzon’da yaptılarsa, nasıl Urfa’da yaptılarsa, Denizli’de de yapmaktan geri kalmıyorlar.

Kaybedeceklerini anlayınca her türlü kötü yüzlerini göstermeye başladılar ama ne kadınlarımızı ne gençlerimizi ne partililerimizi ne de vatandaşlarımızı bu olumsuzluklar yıldırmayacak.

Biz her zamankinden daha fazla çalışacağız. Pazartesi günü barış içerisinde bir ülkeye hep birlikte uyanacağız. Haydi Denizli lütfen sandığa. Bu yapılanlara inat lütfen sandığa."
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