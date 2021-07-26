Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli formülleri reddetti: Artık ne yapsalar muhalefete yarayacak! /26 Temmuz 2021 10:04

Bahçeli formülleri reddetti: Artık ne yapsalar muhalefete yarayacak!

AKP, MHP’nin itirazlarını ilettiği ‘dar bölge’ uygulamasını artık gündeme getirmeyecek. Kulislere göre; Cumhur İttifakı, seçim barajının ‘yüzde 5’ olması ve ’ittifak içi baraj’ formülü üzerinde duruyor.

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhur İttifakı kulislerinden edindiği bilgileri aktardığı bugünkü yazısında, konuştuğu AKP’li yetkilinin, yaptıkları seçim yasası değişikliği çalışmasını değerlendiren MHP kurmaylarının itirazlarda bulunduğunu; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise partideki kurmaylarına MHP'nin onaylamayacağı hiçbir düzenlemenin pakette olmaması talimatını verdiğini söylediğini aktardı. Zeyrek’in aktardığı kulis bilgilere göre, AKP, MHP’nin itirazlarını ilettiği ‘dar bölge’ uygulamasını artık gündeme getirmeyecek. Yine kulislere göre; Cumhur İttifakı, seçim barajının ‘yüzde 5’ olması ve ’ittifak içi baraj’ formülü üzerinde duruyor.

Zeyrek devamında şunları kaydetti:

“AK Parti kurmayları da hazırladıkları paketi MHP'nin itirazlarına göre yenilemiş. Bir başka AK Parti yetkilisi, MHP'nin istemediği bir ‘dar bölge’ düzenlemesini artık gündeme getirmeyeceklerini söyledi. Dar bölge olmayınca da yeni bir seçim barajı belirlemek gerekiyor. Aynı yetkili, seçim barajının ‘yüzde 5’ olması üzerinde durduklarını anlattı.

Bir de ’ittifak içi baraj’ formülü var. AK Partililer bu formülün MHP'den geldiğini söylüyor. Formüle göre, bir ittifaka katılmak baraj sorununu aşmaya yetmeyecek. Milletvekili çıkarabilmek için ittifak içindeki partilerin belirlenen barajı aşması gerekecek. Bu barajın da “yüzde 2” ya da “yüzde 3” olabileceği ifade ediliyor.

Eylül ayında AK Parti ve MHP kurmaylarının seçim yasasıyla ilgili çalışmalara yeniden başlaması planlandı. Görüşmelerde bütün formüller masaya yatırılacak ve olası sonuçları gözden geçirilecek. En uygun formül bulunmaya çalışılacak."

Zeyrek son olarak söz konusu kulis bilgilerle ilgili, “Baraj yüzde 5'e düşerse AK Parti'den kopan iki partiye (DEVA ve Gelecek) geçişler artabilir, HDP rahatlayabilir. ‘Dar bölge’ uygulanırsa muhalefet partileri her bölgede en güçlü partinin adayının arkasında toplanabilir, AK Parti Güneydoğu'da sıkıntı yaşayabilir. ‘İttifak içi baraj’, küçük partilerin adaylarının büyük partilerden gösterilmesine neden olabilir. Gördüğünüz gibi, oylar düşünce ‘boşa koydum dolmadı, doluya koydum almadı’ durumu yaşanıyor. Bulunan her formülün muhalefete yaraması riski de var” değerlendirmesinde bulundu.
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