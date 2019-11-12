Samanyolu Haber /Gündem / Seçim geçti, AKP 'Öcalan' kararından vazgeçti: Artık cevap bile verilmiyor /12 Kasım 2019 12:12

Seçim geçti, AKP 'Öcalan' kararından vazgeçti: Artık cevap bile verilmiyor

8 yıllık aranın ardından 23 Haziran seçimleri öncesi Abdullah Öcalan'la tam 4 kez görüşme yapan avukatların seçim sonrası yaptığı görüşme başvurularına yanıt bile verilmediği ortaya çıktı. Öcalan'ın avukatları görüşme talebiyle bugün yeniden bir başvuruda bulundu.

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Abdullah Öcalan’ın avukatları müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Öcalan'ın avukatları Nevroz Uysal ve Rezan Sarıca, 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs, 22 Mayıs, 12 Haziran, 18 Haziran ve 7 Ağustos tarihlerinde müvekkilleriyle görüşebilmişti.
 
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, avukatların 7 Ağustos’tan bu yana müvekkilleriyle görüşmek için yapmış olduğu başvurulara ne olumlu ne de olumsuz yanıt verildi.

Öcalan ile avukatlarının görüşmeleri 23 Haziran seçimleri öncesinde başlamış, Öcalan bu süreçte HDP tabanına "bağımsız kalınması" yönünde çağrı yapan bir de mektup kaleme almıştı.

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