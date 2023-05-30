Samanyolu Haber /Dünya / Seçim gerilimi: Stuttgart'ta üç kişi yaralandı /30 Mayıs 2023 08:28

Seçim gerilimi: Stuttgart'ta üç kişi yaralandı

Almanya'nın Stuttgart kentinde seçimi kutlamak için araç konvoyu oluşturanlar ile karşı grup arasında yaşanan gerilim sonucu üç kişi bıçak darbeleri ile yaralandı. Polis, soruşturma başlattı.

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Erdoğan'ın seçimi kazanarak yeniden seçilmesinin ardından Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşanan arbedede üç kişi ağır yaralandı.

Stuttgart polisi ile savcılık tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin geçici sonuçlarının belli olmasının ardından kent merkezinde birden fazla olay yaşandığı belirtildi. Açıklamada, adam öldürmeye teşebbüs, adam yaralama ve mala zarar verme suçlamaları ile toplam 13 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Savcılık ve polisin verdiği bilgilere göre, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından birçok kişi ellerinde bayraklarla araç konvoyları oluşturdu. Araç konvoyuna katılanlarla diğer kişiler arasında sıklıkla gerilim yaşandı. Araçlara, birçok kez taş ve şişe fırlatıldı. Bunun yanı sıra polise gruplar arasında arbede yaşandığı ihbarının yapıldığı, polisin gerilim artmasını engellemek için bölgede görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Theodor Heuss Caddesi'nde saat 22.10 civarında bir araç konvoyuna saldıran grup ile konvoydakiler arasında gerilim yaşandı. Gerilimin büyümesi üzerine 26 yaşında olduğu belirlenen araç sürücüsü bıçak darbesi ile yaralandı. Saldırgan grup içinde olduğu tahmin edilen 18 ve 19 yaşındaki iki erkek de bıçak ile yaralandı. Bunlardan birinin aldığı yaranın hayati tehlike oluşturabileceği belirtildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı, hiçbirinin şu an için hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Seçim sonrasında Stuttgart'ta yaşanan olaylar üzerine polis çok yönlü soruşturma başlattı. Soruşturmaya eyalet polisi de dahil oldu.

Aralarında Berlin ve Köln'ün de bulunduğu kentlerde seçim sonucunu kutlayan Türkler ellerinde Türk bayrakları ile araç konvoyları oluşturdu.
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