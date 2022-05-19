Samanyolu Haber /Gündem / Seçim hazırlıkları Almanya'dan başladı: Özel ekip gönderildi /19 Mayıs 2022 11:27

Seçim hazırlıkları Almanya'dan başladı: Özel ekip gönderildi

Erdoğan'a son seçimlerde yüzde 65 destek veren Almanya'ya "seçim bilgisayarlarının güncellenmesi ve altyapının hazırlanması için" ekip gönderildi.

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Türkiye’de “genel seçimler zamanında mı olacak, erken seçim olacak mı?“ tartışmaları yapılırken, ilk altyapı hazırlığı yurt dışında başladı.

AKP'nin ve Erdoğan'ın son seçimlerde en yüksek oy aldığı yerlerden olan Almanya'da “seçim bilgisayarları olan” bölgelere kontroller için, Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekibi gönderildi.

SEÇİM BİLGİSAYARLARI GÜNCELLENDİ

Yurt dışında yaklaşık 3 milyon seçmen bulunuyor ve 1 milyon 450 bine yakını Almanya'da. Bu rakam, Türkiye'deki birçok büyük şehirden fazla. Ankara'dan gelen ekip, seçim bilgisayarlarının altyapı denemelerini yaptı. Testler yapıp teyit aldı.

Başta Berlin Başkonsolosluğu olmak üzere, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Münih gibi Türkler'in yoğun olduğu bölgelerde bulunan konsolosluklardaki seçim bilgisayarlarında “program güncellemeleri” yapıldı.

Bunun bir erken seçim hazırlığı olup olmadığı bilinmiyor.

YETKİLİLER: SEÇİMİ BİZE SÖYLEMEZLER

SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı ve Berlin Büyükelçiliği yetkilileri, “Bize erken seçimle ilgili bir şey tabii söylenmez. Ancak son seçimin üzerinden dört yıl geçti. Aktüelleştirme istendi. Programlar yenilendi, Türkiye ile uyumlar test edildi. Seçim bilgisayarlarının denemeleri yapıldı ve yeni programlar yüklendi. Fazla da konuşamayız, biz memuruz” dediler.

Bilindiği gibi, başkanlık sistemine geçilen 2018 seçimlerinde, Almanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 65'e yakın destek çıkmıştı. Almanya, Avusturya, Belçika gibi ülkelerdeki Türkler'in büyük çoğunluğu AKP'ye oy verirken, nispeten daha zengin ve Türkler'in eğitim durumlarının yüksek olduğu İsviçre, ABD gibi ülkelerde AKP'nin oyu düşüyor.
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