Seçim kampanyası İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na emanet

Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur oylama öncesinde Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.







Kulislere göre bu turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilecek.





Yerel seçimlerde başarı getiren İstanbul modeli tüm Türkiye'de uygulanacak.





CHP GENEL MERKEZİ'NDE HAREKETLİLİK

En yoğun noktalardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi oldu.





Canlı yayında genel merkezdeki son durumu aktaran Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, "CHP'deki sessizlik yerini hareketliliğe bıraktı. CHP'de ikinci tura ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. CHP, kesin olmayan sonuçlara göre parlamentoya 169 milletvekilini taşıdı. Listelerde diğer partilerin vekilleri de var" dedi.





SINAN OĞAN İLE YENİ GÖRÜŞME OLACAK MI?

"Merak edilen konulardan bir tanesi Sinan Oğan..." diyen Paşayiğit, "Buradaki kurmaylar Sinan Oğan'la iletişim halinde olduklarını söylüyorlar. Diplomasinin yürüdüğünü ifade ediyorlar. Önümüzdeki gün ya da saatlerde bir görüşme olabilir" ifadelerini kullandı.





KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU TOPLANTIDA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde olduğu anlarda İmamoğlu da Ankara'ya geldi. Mansur Yavaş'ın da merkeze gelmesi bekleniyor. Halk TV'nin aktardığına göre İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun toplantı halinde olduğu öğrenildi.





Paşayiğit, planlanan kampanyaya ilişkin "Teröre ve mültecilere ilişkin söylemler daha da netleşecek, bunu söyleyebiliriz. Yeni seçim kampanyaları başlatılmış olacak. Sandığa gitmeyen seçmenler için ev ev dolaşılacak" bilgilerini verdi.