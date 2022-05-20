Seçim kapıda: Erdoğan kabineyi darmadağın ediyor

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR





SEÇİM KABİNESİ OLACAK





SOYLU İLE BOZDAĞ KALACAK





FAHRETTİN KOCA DA AFFINI(!) İSTEYECEK





Kısadalga'dan Mahmut Aydın'ın haberine göre Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineye yeniden el atacağı konuşuluyor.İddialara göre AKPli milletvekilleri, 3600 ek gösterge, asgari ücret zammı, emekli maaşlarında artış ve öğrenci affı düzenlemeleri yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayında büyük bir kabine değişikliği yapacağını söylüyor.AKP milletvekilleri tarafından kasım ayında baskın seçim yapması beklenen Erdoğan'ın bu kabine değişikliğinin "seçim kabinesi olacağı" belirtiliyor.AKPli bir milletvekili ''İçişleri ve Adalet Bakanı hariç kabinenin tamamı değişecek'' yorumunda bulunuyor.İktidar kulislerine göre, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere çok sayıda bakan ''affını'' istiyor. Atanacak yeni kabinenin AKP'nin kıdemli, daha önce bakanlık yapmış üyeleri arasından seçilmesi bekleniyor. Eski bakanların yeniden atanmasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde seçmenlerin yeniden AKP'ye yönelmesi amaçlanıyor.Öte yandan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle açıklanan kabinede, şu ana kadar toplam 9 bakan değişti. Son olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci getirildi