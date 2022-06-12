Samanyolu Haber /Gündem / Seçim kulisleri ısındı: Bahçeli Erdoğan’a ‘ekonomi düzelmez’ dedi, seçim kasımda /12 Haziran 2022 10:00

Seçim kulisleri ısındı: Bahçeli Erdoğan’a ‘ekonomi düzelmez’ dedi, seçim kasımda

Gazeteci Mustafa Balbay, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşmesinin perde arkasını yazdı. MHP’nin ekonominin düzeleceğine inanmadığını belirten Balbay, “Erdoğan’ın çevresiyle paylaştığı seçim tarihi kasım ayı içinde” diye yazdı.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Ankara’da erken seçimin yapılıp yapılmayacağının değil seçimin tarihinin konuşulduğuna dikkat çekti.

Balbay, “Durum vahim çare seçim!” başlıklı yazısında, 7 Haziran’da yapılan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde konuşulanları ve görüşmenin yankılarını ele aldı.

Ankara’da erken seçimin yapılıp yapılmayacağının değil, erken seçimin tarihinin konuşulduğunu öne süren Balbay, “Yakın gelecekte farklı bir değerlendirme olmazsa Erdoğan’ın çevresiyle paylaştığı seçim tarihi kasım ayı içinde” dedi.

“MHP, EKONOMİNİN DÜZELECEĞİNE İNANMIYOR”
Ekonomiyle ilgili söz konusu hedeflere Saray’ın inanmış göründüğünü belirten Balbay, MHP’nin ise bu sürecin sonunda halkın ekonomisinde olumlu bir gelişmenin olacağına yönelik inancının zayıf olduğuna dikkat çekip “Bunu Bahçeli’nin Erdoğan’a aralarındaki nezaket çerçevesinde ilettiği söyleniyor” aktarımında bulundu.
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