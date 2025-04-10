Samanyolu Haber /Gündem / Seçim Kurulu'ndan CHP'ye rahat bir nefes aldıran karar! /10 Nisan 2025 09:26

Seçim Kurulu'ndan CHP'ye rahat bir nefes aldıran karar!

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

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CHP'nin 6 Nisan'da yaptığı olağanüstü kurultayın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Edinilen bilgilere göre, Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Daha önce de CHP’li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in ilk kez genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmış, dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istenmişti. Dilekçede, Özel’in sadece 18 oy farkla seçimi kazandığı belirtilmişti.

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