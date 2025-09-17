Samanyolu Haber /Gündem / Seçim Kurulu'ndan CHP'yi rahatlatan haber! /17 Eylül 2025 14:39

Seçim Kurulu'ndan CHP'yi rahatlatan haber!

CHP'nin 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayının iptal edilmesi için başvuran CHP delegesinin talebi Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

SHABER3.COM

CHP delegeleri, mutlak butlan davasına karşı olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Delegelerin talebinin ardından 21 Eylül'de 22'inci Olağnüstü Kurultay'ın yapılmasına karar verildi. CHP'nin Ankara'daki delegelerinden biri, tüzüğe uyulmadığı iddiası ile Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurup kurultayın iptal edilmesi için başvurda bulundu.

Çankaya İlçe Seçim kurulu, delegenin talebini gündeme aldı. Kurul, talebi reddetti.

Ekol TV'den Gazeteci Eray Görgülü'nün haberine göre; itirazı yapan delegeler il seçim kuruluna başvuracağını aktardı. Görgülü, "Ancak yüksek ihtimalle oradan da ret bekleniyor" dedi.
