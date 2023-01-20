Seçim öncesi gerilimi tırmandırıyor: 'Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’ne açıklamalarda bulundu.







"SEÇİM İÇİN SAYILI HAFTALAR KALDI"

Buradaki konuşmasında yine 'seçim' mesajı veren Erdoğan, "Seçim için sayılı haftalar kaldı. İstanbul'daki milletvekili sayılarının kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı olarak almamız gerekiyor. 2023'te Cumhur İttifakı olarak el ele sandıklara yürüyor muyuz? Ben size inanıyorum. Siz de bize inanıyorsanız Allah'ın izni ile bu işi başarırız. Yarın Bursa'da buluşacağız. Bursa'dan inşallah sinyalimizi vereceğiz" dedi.





MİÇOTAKİS'E: ÇILGIN TÜRKLER YÜRÜR BİLESİN

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de gözdağı veren Erdoğan, tam da seçim öncesi şu ifadeleri kullandı:





"Bak Miçotakis yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı durursan seninle işimiz yok."







